Am Donnerstagabend kam es in Balzers im Fürstentum Liechtenstein zu einem zunächst harmlos wirkenden Nachbarschaftskonflikt. Schliesslich eskalierte die Situation.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Verwirrter Mann verbarrikadiert sich am 21. Mai 2026 in Liechtenstein

Er attackierte Polizisten mit Velokette, verletzte einen leicht und wurde gestoppt

Mehrstündiger Einsatz mit Spezialeinheit, Notarzt und Rettungsdienst des LRK

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz nach 21 Uhr wurde die Landesnotruf- und Einsatzzentrale von Liechtenstein von einer Frau informiert, dass ihr Nachbar diverse Gegenstände entfernt habe, die sich vor ihrer Wohnung befanden. Für die ausgerückten Patrouillen stellte sich die Situation zunächst als geringfügiger und möglicherweise rasch lösbarer Streit dar, heisst es in einer Medienmitteilung.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich der Vorfall jedoch zu einem mehrstündigen Einsatz für die Landespolizei, da sich der verwirrte Mann in seiner Wohnung verbarrikadierte und zu verstehen gab, dass er bewaffnet sei.

Ursache dürfte ein gesundheitlicher Ausnahmezustand des Nachbarn gewesen sein. Die Landespolizei versuchte, den Mann mit Verhandlungen zum Aufgeben zu bewegen, was nicht gelang.

Mann attackiert Polizisten mit Velokette

Schlussendlich verschaffte sich eine Spezialeinheit gewaltsam Zutritt in die Wohnung, wobei der Mann die Polizeibeamten mit einer Fahrradkette attackierte und einen Polizisten dabei leicht verletzte. Erst durch den Einsatz eines Destabilisierungsgeräts konnte der Mann unter Kontrolle gebracht werden. Er wurde verletzt und zur medizinischen Abklärung ins Spital gebracht.

Neben mehreren Patrouillen der Landespolizei standen auch die Verhandlungsgruppe sowie die Interventionseinheit, ein Notarzt und der Rettungsdienst des Liechtensteinischen Roten Kreuzes (LRK) im Einsatz.