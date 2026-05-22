Die Sperrzone in Blatten VS wird im Sommer angepasst: Eigentümer dürfen ohne Bewilligung in ihre intakten Häuser zurück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Blatten VS passt Sperrzone an, Bewohner kehren in sichere Häuser zurück

Gefährdete Zonen bleiben gesperrt, App «EchoSOS» warnt bei Gefahr

Bergsturz zerstörte Ende Mai 2025 Blatten, Bewohner verloren alles

Janine Enderli Redaktorin News

Die Sperrzone in Blatten VS wird für den Sommer leicht angepasst. Grundlage dafür sind die Empfehlungen der kantonalen Dienststelle Naturgefahren (DNAGE) sowie die Beschlüsse der Gemeinderäte von Blatten und Wiler, wie die Gemeinde am Freitag in einer Medienmitteilung erklärt. Dadurch können Eigentümer ohne Sonderbewilligung wieder in ihre intakten und bewohnbaren Häuser zurückkehren.

Weiterhin gesperrt bleiben jedoch die Gefahrenbereiche rund um den See von Blatten, der Schuttkegel sowie die vom Bergsturz betroffenen Flächen auf dem Gebiet der Gemeinden Blatten und Wiler. Diese Bereiche dürfen aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden.

Neue Notfall-App

In begründeten Ausnahmefällen kann der Zutritt mit einer zeitlich begrenzten Sonderbewilligung erlaubt werden. Das bestehende Überwachungs- und Sicherheitsdispositiv wird entsprechend angepasst.

Für die Alarmierung von Personen in den Gefahrenbereichen wird künftig die Notfall-App «EchoSOS» eingesetzt. Die von der Firma ubique weiterentwickelte App ist kostenlos und kann auf jedem Mobiltelefon installiert werden. Personen, die sich in Blatten, Eisten oder Weissenried aufhalten, können sich freiwillig registrieren. Im Falle einer Veränderung der Situation können registrierte Personen direkt über ihr Mobiltelefon gewarnt werden.

Ende Mai 2025 zerstörte ein Bergsturz das Dorf Blatten im Lötschental komplett. Die Bewohner verloren von einem auf den anderen Tag alles.