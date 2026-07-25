Ein Kleinflugzeug ist am Samstagmorgen in Ganderkesee in ein Wohnhaus gestürzt. Der Pilot soll dabei sein Leben verloren haben. Die Hausbewohner entgingen der Tragödie hingegen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kleinflugzeug stürzt in Wohnhaus in Ganderkesee, Pilot stirbt

Bewohner waren nicht zu Hause, keine Verletzten am Boden

Feuerwehr sucht nach weiterer Person, Ermittlungen laufen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz nach 11 Uhr kam es in Ganderkesee nahe Oldenburg zu einem tödlichen Drama. Ein Kleinflugzeug stürzte direkt in den Dachstuhl eines Wohnhauses, wie unter anderem NDR berichtet. Wie die Polizei Delmenhorst mitteilt, kam der Pilot beim Crash ums Leben. Derzeit sucht die Feuerwehr nach einer weiteren Person, die sich an Bord befunden haben soll.

Die Bewohner des betroffenen Hauses entgingen einer Katastrophe: Sie waren zum Zeitpunkt des Absturzes nicht daheim. Laut der Polizei Niedersachsen gab es am Boden keine weiteren Verletzten. Die Bergungsarbeiten laufen, die Ermittlungen zur Absturzursache wurden eingeleitet.