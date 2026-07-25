Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Kleinflugzeug stürzt in Wohnhaus in Ganderkesee, Pilot stirbt
- Bewohner waren nicht zu Hause, keine Verletzten am Boden
- Feuerwehr sucht nach weiterer Person, Ermittlungen laufen
Natalie ZumkellerRedaktorin News
Kurz nach 11 Uhr kam es in Ganderkesee nahe Oldenburg zu einem tödlichen Drama. Ein Kleinflugzeug stürzte direkt in den Dachstuhl eines Wohnhauses, wie unter anderem NDR berichtet. Wie die Polizei Delmenhorst mitteilt, kam der Pilot beim Crash ums Leben. Derzeit sucht die Feuerwehr nach einer weiteren Person, die sich an Bord befunden haben soll.
Die Bewohner des betroffenen Hauses entgingen einer Katastrophe: Sie waren zum Zeitpunkt des Absturzes nicht daheim. Laut der Polizei Niedersachsen gab es am Boden keine weiteren Verletzten. Die Bergungsarbeiten laufen, die Ermittlungen zur Absturzursache wurden eingeleitet.