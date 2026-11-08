Ein spanischer Soldat ist bei einer Übung in einem Ausbildungszentrum in Saragossa gestorben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Was genau passiert ist, ist noch unklar.

Marian Nadler Redaktor News

Todesfall in der spanischen Armee: Ein Soldat ist bei einer Übung in einem Ausbildungszentrum in der Stadt Saragossa verstorben. Das gab das spanische Militär am Sonntag bekannt. Es ist der zweite Soldat einer Brigade namens «Guzmán el Bueno», der innert weniger als drei Wochen sein Leben verliert, berichtet das Nachrichtenportal «Estrella Digital».

Am 22. Oktober war ein Soldat auf dem Stützpunkt Cerro Muriano nahe der Stadt Córdoba ums Leben gekommen. Der nun verstorbene Soldat war 2018 in die Armee eingetreten.

Was passierte auf dem Stützpunkt in Saragossa?

Eine von der Pressestelle der spanischen Armee veröffentlichte Erklärung nannte keine Einzelheiten zu den Umständen des Todes. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Armee sprach der Familie und den Kameraden des Verstorbenen in einem Statement auf X ihr tiefstes Beileid und ihre uneingeschränkte Unterstützung aus. «Sein Andenken und seine Hingabe an das Vaterland werden immer in unseren Herzen bleiben. Ruhe in Frieden», lautete die Abschiedsbotschaft.

Blickt man auf das Jahr 2026 ist es bereits der dritte Angehörige der spanischen Armee, der ums Leben gekommen ist. Ein dritter Soldat war am 29. Juni bei einem nächtlichen Fallschirmsprung gestorben. Der im Oktober bei Córdoba gestorbene Soldat überlebte einen Verkehrsunfall nicht.