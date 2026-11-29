Die Welt schaut am Sonntag nach Spanien. In Südeuropa wird ein neues Parlament gewählt. Nach den ersten Hochrechnungen ist die konservative Partido Popular vorne.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Noch nie war die Wahlbeteiligung in Spanien höher als an diesem Sonntag im Spätnovember. Davon profitieren vor allem die Rechte: Mit seiner Partido Popular PP liegt Alberto Núñez Feijóo (65) mit 32,06 Prozent der Stimmen vorne. Bisher wurderund 70 Prozent der Stimmen ausgezählt.

Auch die rechtsextreme Vox-Partei unter der Führung von Santiago Abascal (50) legt zu. 15,75 Prozent der Stimmen gehen auf das Konto der Newcomer-Partei. Pedro Sánchez (54) und die sozialistische Partei PSOE folgen dicht hinter der PP ein – 29,31 Prozent bekommen sie in den vorgezogenen Wahlen.

Die Lokale schlossen um 20 Uhr auf dem spanischen Festland, auf den Kanaren waren sie noch bis um 21 Uhr offen. Um im spanischen Parlament eine Mehrheit zu haben, braucht eine Partei 176 der 350 Sitze. Spannen die Partido Popular und Vox zusammen, könnten sie eine rechte Mehrheit stellen.