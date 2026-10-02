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Spanien: Die Strassen Madrigueras werden komplett überflutet
Heftige Unwetter in Spanien
Die Strassen Madrigueras werden komplett überflutet
Spanien wird von heftigen Unwetter heimgesucht. Dieses Mal trifft es Madrigueras.
Publiziert: vor 5 Minuten
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