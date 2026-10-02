Die SpaceX-Mission Crew-13 hat die ISS nach dem Start in Florida in 7 Stunden und 55 Minuten erreicht – so schnell wie kein Raumschiff zuvor. Die vierköpfige Crew bleibt rund sechs Monate und forscht zu Medizin, Gewebeproben und Materialien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SpaceX Crew-13 erreichte die ISS in Rekordzeit: 7:55 Stunden.

An Bord sind Watkins, Delaney, Kutryk und Teterjatnikow.

Sie forschen sechs Monate zu Körper, Gewebe und Material.

Guido Felder Ausland-Redaktor

Die Raumkapsel dockte nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida in unter acht Stunden um 1.05 Uhr (Schweizer Zeit) an die ISS an. Mit einer Flugzeit von rund 7 Stunden und 55 Minuten ist dies die schnellste Reise eines US-amerikanischen Raumfahrzeugs zur Raumstation in der Geschichte. Bisher benötigten bemannte US-Flüge meist zwischen 12 und 24 Stunden für die Annäherung an den Aussenposten im All.

Durch optimierte Flugbahnen und präzise Triebwerkszündungen direkt nach dem Erreichen des Orbits konnte die Transferzeit drastisch verkürzt werden.

Amerikaner und Russen

An Bord der Raumkapsel befindet sich ein international zusammengesetztes, vierköpfiges Team: die beiden US-amerikanischen NASA-Astronauten Jessica Watkins und Luke Delaney, der kanadische CSA-Astronaut Joshua Kutryk sowie der russische Roskosmos-Kosmonaut Sergej Teterjatnikow.

Während ihres rund sechsmonatigen Aufenthalts auf der ISS widmet sich die Besatzung zahlreichen wissenschaftlichen Experimenten in Schwerelosigkeit. Die Schwerpunkte der Mission liegen dabei auf der Erforschung biologischer Gewebeproben, medizinischen Studien zur Langzeitwirkung der Raumfahrt auf den menschlichen Körper sowie Tests neuer Materialtechnologien für zukünftige Mond- und Marsmissionen.