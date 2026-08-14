8000 Menschen drängen sich auf Mallorca-Strand

Voll wie noch nie! 8000 Menschen drängten am Mittwochabend auf den Badestrand von Santa Ponça auf der Baleareninsel Mallorca. Ein Video aus der Luft zeigt das Ausmass der Sonnenjäger. Denn die totale Sonnenfinsternis zog die Menschen in Scharen an.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Mittwochabend verwandelte sich Mallorca in ein gigantisches Freiluft-Planetarium. Tausende Menschen versammelten sich an Stränden und Aussichtspunkten der Insel, um ein seltenes Naturspektakel zu erleben: eine totale Sonnenfinsternis.

Besonders eindrücklich zeigte sich das Ausmass der Sonnenjäger am Badestrand von Santa Ponça. Mehr als 8000 Menschen drängten sich hier unter Sonnenschirmen, auf Badetüchern und den umliegenden Sandhügeln aneinander, um den perfekten Blick auf die Sonnenfinsternis zu erhaschen, wie das «Mallorca Magazin» berichtet.

60'000 Menschen versammelten sich an der Playa de Palma

In einem Überflug fing die Guardia Civil die Menschenmasse ein. Das «Mallorca Magazin» schreibt von «Mallorcas wohl vollsten Strand der Geschichte». Viele der Zuschauer hatten ihre Reisen Jahre im Voraus geplant, um die gut anderthalb Minuten dauernde Totalität ab 20.31 Uhr in Palma zu erleben – natürlich mit den vorgeschriebenen Schutzbrillen.

Nicht nur Santa Ponça war überfüllt. Laut offiziellen Angaben versammelten sich allein an der Playa de Palma rund 60'000 Menschen, um den Himmel zu beobachten.

Die Guardia Civil hatte sich für den Sonnenfinsternis-Ansturm am Mittwoch besonders gewappnet. Im bisher grössten Einsatzmanöver sorgten rund 24'000 Einsatzkräfte zu Land, zu Wasser und in der Luft für Sicherheit. Unterstützt wurde die Polizeibehörde dabei durch das spanische Militär.



