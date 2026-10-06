Im Vorfeld der Midterm-Wahlen ist US-Präsident Donald Trump nach Nebraska gereist. Eine Aussage über mögliche Angriffe des Iran schockierte den Gouverneur Kaliforniens Gavin Newsom.

Angela Rosser Journalistin News

Bei seinem Wahlkampfauftritt in Nebraska am 5. Oktober äusserte sich US-Präsident Donald Trump (80) über den Krieg mit dem Iran und mögliche Angriffe auf Grossstädte der USA. Mit einer Aussage schockierte er besonders.

«Sollen sie doch Los Angeles zerstören, sollen sie doch San Diego zerstören», sagte der Präsident der Vereinigten Staaten. Er sagte, dass das ein kleiner Preis wäre, um das Land zu schützen. «Im Grunde ist es schon fast vorbei. Und vielleicht ziehen sie es noch ein bisschen in die Länge – wisst ihr, man sagt ja immer, sie hätten eine hohe Schmerzgrenze. Die brauchen sie auch. »

Dem Gouverneur des Staates Kalifornien Gavin Newsom (58), in dem Los Angeles liegt, liegt diese Äusserung schwer auf. Er bezeichnet Trump daraufhin als «geistesgestört und gefährlich». Er warf ihm vor, damit Angriffe auf Millionen Menschen zu befürworten.