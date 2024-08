1/5 Feriengäste und Einheimische leiden unter den hohen Temperaturen auf Mallorca.

Die Hitze auf Mallorca ist für Feriengäste und Einheimische derzeit beinahe unerträglich — Temperaturen von über 40 Grad lassen viele verzweifeln. Auch in der Nacht kühlt es nicht wirklich ab. «So machen Ferien keinen Spass», klagen Touristinnen und Touristen.

Auf dem Wochenmarkt in Inca, einem der heissesten Orte der Insel, herrscht trotz der Hitze Hochbetrieb. Doch zur Mittagszeit zieht es viele zurück an Pool oder Strand. «Mallorca bei fast 40 Grad funktioniert nur, wenn man sich regelmässig abkühlen kann», sagt Touristin Stephanie Traichel zu «Focus». Ein Ausflug ins Gebirge wurde zur Qual: «Die Hitze strahlte von den Häusern und Strassen ab, es war unerträglich.»

Trotz der hohen Temperaturen will Traichel nicht auf Ferien auf der spanischen Insel verzichten. Es sei an allen Feriendestinationen im Süden heiss. «Und wenn man über das Thema Klimakrise nachdenkt, muss man sich selbst auch eingestehen, dass man Teil des Problems ist, denn wir steigen ja selbst auch in den Flieger», so die Touristin.

«Wir gucken mal, wo es nächstes Jahr hingeht»

Auch Tourist Sven-Hendrik Gnoth stellt sich auf die Hitze ein, sucht Schatten und cremt sich ein. Doch einen Sonnenbrand konnte er nicht verhindern. Freizeitangebote wie Paragliding wurden wegen Hitze und Wind abgesagt. «Wir gucken mal, wo es nächstes Jahr hingeht», überlegt er.

Nicht alle Touristinnen und Touristen stört die Hitze. «Wer Mallorca bucht, weiss, dass es heiss werden kann», meint Yasmin Starr. Mit Hotel, Strand und Pool lasse sich die Hitze aushalten. Man müsse nur auf Schatten und Getränke achten, ergänzt ihr Mann.

Doch viele Feriengäste zweifeln, ob Ferien auf der spanischen Insel im Hochsommer noch Sinn ergeben. Die Hitze macht selbst den Einheimischen zu schaffen. Wer kann, bleibt tagsüber zu Hause. Eine Lösung, die für Feriengäste nicht infrage kommt. Sie wollen die Sonne geniessen - doch bei Temperaturen bei über 40 Grad wird das zur Qual.

