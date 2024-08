Schweizer Tourist nach Vergewaltigung auf Mallorca verhaftet

Die spanische Polizei hat einen Touristen aus der Schweiz verhaftet. Dem Mann wird vorgeworfen, einen minderjährigen Briten in der Toilette eines Restaurants auf Mallorca vergewaltigt zu haben.

Marian Nadler Redaktor News

Die spanische Guardia Civil hat auf Mallorca einen Schweizer Touristen festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, einen minderjährigen Briten (17) im Badezimmer eines bekannten Restaurants vergewaltigt zu haben. Das berichtet «Ultima Hora».

Zu der Tat soll es demnach am vergangenen Sonntag gekommen sein. Das Opfer soll mit einer Gruppe von Freunden an einem Tisch gesessen und zu Abend gegessen haben, während man sich eine Akrobatik- und Piraten-Show ansah. Der junge Brite und der mutmassliche Angreifer kannten sich vor der Tat nicht. Der Schweizer wurde aber am selben Tisch wie der Brite platziert. Die beiden Männer kamen ins Gespräch.

Fiel Schweizer über Briten her?

Als die Show zu Ende war, tranken sie, wie der Geschädigte der Guardia Civil erklärte, Alkohol und tanzten anschliessend im Lokal. Gegen ein Uhr morgens soll der stark betrunkene Brite auf die Toilette gegangen sein. Der Schweizer Tourist habe ihn verfolgt und sei in dieselbe Toilette wie er gegangen, um ihn zu vergewaltigen. Nach dem Übergriff verliess das Opfer das WC und informierte das Sicherheitspersonal des Restaurants. Die Securitys hielten den Schweizer anschliessend ausserhalb des Lokals auf, bis die Polizei eintraf.

Der mutmassliche Angreifer soll zu der Tat schweigen. Mittlerweile soll er wieder auf freiem Fuss sein.