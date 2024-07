1/5 Nach 12 Tagen ist der vermisste Ben Ross wieder aufgetaucht.

Im Juni war Ben Ross nach Mallorca gereist, hatte einen Job gefunden und ein Zimmer in einer WG in Palma – bis er vor 12 Tagen plötzlich verschwand. Seine Mutter Felix Robinson (52) begann mit einer verzweifelten Suche, postete einen Hilferuf auf «Gofundme». Jetzt die erlösende Nachricht: Ihr Sohn ist wieder da – dehydriert und erschöpft, aber sonst unversehrt.

Am Dienstag gab die Mutter des Vermissten bekannt, dass Ben lebend gefunden wurde. «Ich bin so unglaublich dankbar für all die Hilfe und Unterstützung, die wir erhalten haben», sagt sie. «Alle waren wirklich unglaublich. Wir sind so erleichtert, ihn gefunden zu haben, und konzentrieren uns jetzt darauf, ihn wieder vollständig gesund und sicher nach Hause zu bringen.»

Ohne Papiere unterwegs

Die Familie bittet nun um etwas Privatsphäre, während sie Ben wieder zu Kräften kommen lässt und nach Hause bringt. Wo der junge Mann sich die letzten fast zwei Wochen aufgehalten hat, ist bisher unklar. Papiere hatte er nicht mehr.

Denn: Wenige Tage vor seinem Verschwinden wurden ihm bei einem Raubüberfall am Strand sein Handy, Portemonnaie und Schlüssel gestohlen. Ben Ross ging auf den Polizeiposten, um Anzeige zu erstatten.

Mordkommission ermittelte

Danach kam es zwischen ihm und seinen Mitbewohnern zum Streit. Der junge Mann schickte seiner Mutter noch eine mysteriöse Mail, sagte, es gehe ihm nicht gut. Ross litt bereits zuvor an psychischen Problemen.

Am Donnerstag teilte die spanische Polizei mit, dass eine Mordkommission mit der Suche beauftragt wurde, wie es in Spanien üblich ist, auch wenn es keine Beweise dafür gibt, dass jemand getötet wurde.

Umso glücklicher ist Robinson nun über die Rückkehr ihres Sohnes.