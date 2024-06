Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Jay S. wird seit Montag vermisst.

Janine Enderli Redaktorin News

Für Eltern ist es der grösste Albtraum: Das eigene Kind verschwindet spurlos. Familie S.* aus dem Nordwesten Englands muss derzeit genau diesen Horror durchleiden. Jay S.* (19) ist nach einem Spaziergang auf der spanischen Insel Teneriffa nicht mehr in sein Hotel zurückgekehrt. Seit Tagen wird nach dem Teenager gesucht. Die Familie vermutet jetzt ein Verbrechen.

Der Jugendliche verschwand am Sonntagabend, als er nach einem Festivalbesuch zu zwei Unbekannten ins Auto stieg. Am Montag empfing die beste Freundin des 19-Jährigen, Lucy L.*, das letzte Lebenszeichen von ihm.

In einem panischen Telefonanruf teilte er ihr mit, sich in einem abgelegenen Nationalpark an einem Kaktus geschnitten zu haben und den Weg zurück zum Hotel nicht mehr zu finden. Ihre Vermutung: S. ging nach dem Festival mit in die Villa der zwei Unbekannten, die sich in dem abgelegenen Nationalpark befindet. Von dort habe er sich zu Fuss auf den Nachhauseweg gemacht.

«Du wirst deinen Jungen nie wieder sehen»

Die Familie von S. reiste nach den schrecklichen Nachrichten sofort nach Teneriffa, um die Behörden bei der Suche nach ihrem Sohn zu unterstützen. Rund 15 Familienangehörige und Freunde sind vor Ort. Bei der Ankunft in Spanien erhielt die Mutter von Jay S. plötzlich eine beunruhigende Snapchat-Botschaft. In der Nachricht, die von dem Account ihres Sohnes zu kommen schien, steht: «Verabschiede dich von deinem Jungen, du wirst ihn nie wieder sehen, er schuldet mir eine Menge Geld.»

Die verzweifelte Mutter gibt gegenüber «Daily Mail» an, ihr Sohn würde für gewöhnlich keine «Dummheiten» machen. Sie befürchtet, ihr Sohn wurde entführt. «Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, dass er gegen seinen Willen festgehalten wird. Er ist kein dummer Junge. Er wäre nicht die verdammten Berge hinuntergelaufen.»

Polizei auf falsche Fährte gelockt?

Mittlerweile ist die ganze Insel in Alarmbereitschaft versetzt. Verschiedene Rettungsteams und Suchtrupps sind mit Suchhunden im Einsatz. Die Polizei sucht den Westen der Insel akribisch ab. Bisher ohne Erfolg.

Zwischenzeitlich suchten die Rettungskräfte auch die Touristenorte im Osten der Insel ab. Dies aufgrund eines Hinweises, wonach Jay S. in einem Taxi an der Promenade in Playas de las Américas gesehen wurde. Die Sichtung bestätigte sich nicht.

Familie und Freunde werfen der Polizei nun vor, wertvolle Zeit verloren zu haben. «Wenn Jay aufgetaucht wäre, hätte er seine Mutter oder einen von uns angerufen. Ich kenne ihn gut und er würde nicht wollen, dass wir uns Sorgen machen. Jemand versucht, die Polizei davon abzubringen, dass er dort oben im Gebirge ist», sagt seine Freundin gegenüber «Daily Mail».

* Name bekannt