1/13 Im Südwesten der Insel im Gemeindegebiet Llucmajor erstreckt sich die idyllische mur 150 Meter breite Bucht Cala Pi.

Mallorca ist eines der beliebtesten Reiseziele für viele Schweizer. Dies liegt nicht zuletzt an ihrer einmaligen und abwechslungsreichen Landschaft: idyllische Bergdörfer, mehr als 340 Sandstrände und Buchten, einige teils menschenleer, andere mit perfekten Bedingungen für Wassersport und Entertainment.

Auch an Sehenswürdigkeiten mangelt es auf der Insel nicht. Die pulsierende Metropole La Palma lockt mit ihrer imposanten Kathedrale La Seu. Auch ein Bummel durch die malerische Altstadt mit ihren trendigen Bars und tollen Geschäften solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Die schönsten Ecken der Insel entdeckt ihr bei Wanderungen durch den Gebirgszug Sierra de Tramuntana im Nordwesten. Er bietet gut markierte Pfade für jeden Anspruch und jedes Wetter. Gerade im Frühling, wenn Mandel- und Obstbäume in voller Blüte stehen, bieten sich ungeahnte Panoramablicke in schillernden Farben. Die schönsten Ecken der Insel entdeckt ihr auch beim Besuch der Bergdörfer, die mit einem ganz besonderen Charme aufwarten. Valldemossa beispielsweise ist mit seinen autofreien und kopfsteingepflasterten Gässchen mit ihren liebevoll gepflegten Häusern einen Bummel wert.

Die 12 schönsten Strände von Mallorca

Die zahlreichen herrlichen Sandstrände sind so unterschiedlich, dass für jeden Badegast garantiert der passende Ferienort zu finden ist. Im Norden der Insel locken spektakuläre Steilküsten, im Süden reizen die kilometerlangen Strände mit jeder Menge Abwechslung und zahlreichen Angeboten für Wassersportmöglichkeiten. Die besten mallorquinischen Strände haben wir im nachstehenden Strand-Guide für Mallorca für Sie zusammengestellt.

1 Cala Pi

Im Südwesten der Insel im Gemeindegebiet Llucmajor erstreckt sich die idyllische, nur 150 Meter breite Bucht Cala Pi. Sie lockt mit türkisblauem flach abfallendem Wasser und erfreut sich besonderer Beliebtheit bei Schnorchlern. Sie verfügt jedoch über keinerlei Serviceleistungen und ist daher eher für Ruhesuchende und Paare geeignet.

2 Es Trenc

Die rund sechs Kilometer lange Playa Es Trenc zwischen den Ortschaften Ses Covetes und Colònia de San Jordi ist einer der schönsten Strände Mallorcas. Der herrlich weisse und feine Sand sowie die beeindruckende Dünenlandschaft lassen an diesem Abschnitt ein wahres Karibikfeeling aufkommen. Der Strand verfügt über einen abgetrennten FKK-Abschnitt. Auch für Familien mit Kindern ist die Badestelle aufgrund ihres flach abfallenden Wassers perfekt geeignet. Sonnenliegen und Schirme können ebenfalls gemietet werden.

3 Portals Vells

Die kleine Bucht am südwestlichen Zipfel Mallorcas mit ihrem behaglichen Ambiente liegt nur sechs Kilometer von Magaluf entfernt, am äussersten Rand der Bucht von Palma, und zieht insbesondere Ruhesuchende an. Hier treffen Sie häufig auch Einheimische, die die perfekten Bedingungen zum Schnorcheln und Tauchen abseits der grösseren Urlaubsorte suchen.

4 Playa Son Serra de Marina

Dieser Strand ist beliebt bei Freunden des Wassersports. Hier stehen Wellenreiten oder Stand-up-Paddling im Vordergrund. Zudem ist dieser Strandabschnitt in der Hauptsaison nicht besonders überfüllt. Auf der fast zwei Kilometer langen Sandfläche Richtung Colònia de Sant Pere gibt es genug Platz für alle Gäste, was im Osten auch das FKK-Publikum beim ungestörten Baden zu schätzen weiss. Und auch die Anfahrt der Bucht von Alcúdia ist relativ leicht: An der Regionalautobahn Ma-12 von Port d'Alcúdia nach Artà nimmt man einfach die gut ausgeschilderte Abzweigung Richtung Son Serra de Marina.

5 Cala Mesquida

Am östlichsten Zipfel Mallorcas, auf der Halbinsel von Artà, erstreckt sich Bucht Cala Mesquida. Es handelt sich um einen noch naturbelassen Strand, der von einem Dünengebiet umgeben wird. FKK-Freunde sind an diesem Strand gern gesehen. Zudem lockt der Strand mit zahlreichen Annehmlichkeiten für Feriengäste. Das Wasser fällt flach und sanft ab, womit auch Kinder in der Bucht gefahrlos baden können.

6 Playa de Alcúdia

Der Strand erstreckt sich im Norden Mallorcas und liegt nur wenige Kilometer von der Ortschaft Port d'Alcúdia entfernt. Er gilt mit seinem seichten Wasser als besonders familienfreundlich. Zudem verfügt er über eine ausgesprochen gute Infrastruktur. Auch zahlreiche Wassersportmöglichkeiten kann man hier ausüben. Dazu zählt ein breitgefächertes Angebot an Tretbooten, Kajaks und Möglichkeiten für Stand-up-Paddle. Sonnenliegen und Schirme können gemietet werden. Ein grosser Teil dieses Strandes grenzt an die Strandpromenade, wo zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés locken.

7 Playa de Canyamel

Der nur 300 Meter lange feine Naturstrand befindet sich im Nordosten Mallorcas im Gemeindegebiet von Capdepera. Er ist in eine grün bewaldete Bucht eingebettet. Das Wasser ist klar und von ausgezeichneter Qualität. Daher darf der Strand sich mit einem Gütesiegel schmücken. Er ist besonders familienfreundlich, da er nur allmählich flach abfällt. Zudem punktet er mit einer guten Versorgung.

8 Playa de Sa Coma

Der zweitgrösste Sandstrand Mallorcas ist beliebt bei Familien. Er befindet sich an der Ostküste Mallorcas innerhalb des Orts Sa Coma. Gute Badebedingungen und eine gepflegte Strandpromenade sowie ein anliegender Park machen diesen Küstenabschnitt attraktiv für Urlauber jeder Altersklasse. Zudem liegt er fast komplett an einer Fussgängerzone. Ein breitgefächertes Programm an Freizeitaktivitäten sowie gastronomischer Angebote runden den Service ab.

9 Cala Santanyi

Dieses Strand-Juwel befindet sich nur wenige Kilometer entfernt von der Bucht von Cala Figuera im Südosten von Mallorca. Der flach ins Meer abfallende feine Sandstrand macht ihn zu einem der malerischsten Ferienorte. Ein idealer Ort für Familien mit kleinen Kindern und Ruhesuchende.

10 Arenal, Palma

Unser Strand-Guide für Mallorca lohnt sich auch für Partyurlauber. Diese zieht es an den berühmten Stadtstrand Playa de S'Arenal, der unmittelbar an den als Ballermann bekannten Strand Playa de Palma angrenzt, und mit diesem über eine weitläufige Promenade verbunden ist. Hier treffen sich alljährlich zahlreiche feierwütige Menschen, überwiegend aus dem deutschsprachigen Raum. Am Strand ist in der Hochsaison richtig viel Leben, und auf der angrenzenden Promenade reihen sich die Lokale, Diskotheken sowie Pubs aneinander. Aktivitäten für Wassersportfans gibt es in Hülle und Fülle.

11 Playa de Magaluf

Dieser Strand ist ein typisches Partyziel für Nachtschwärmer und junge Urlauber. Er gehört zur Gemeinde Calvià am westlichen Ende der Bucht von Palma und erfreut sich grosser Beliebtheit bei britischen Partyreisenden. Wer es also laut und wild mag und gern die Nacht zum Tag macht, ist hier genau richtig. Auf der hübsch angelegten Strandpromenade erwartet die Feriengäse zudem ein breitgefächertes Programm an Freizeit- und Gastronomieangeboten.

12 Cala Millor

Der Strand erstreckt sich direkt an der Bucht der gleichnamigen Stadt Cala Millor. Die schöne Promenade und die weitläufige Fussgängerzone bieten jedem Urlauber, der ausgelassen feiern will, beste Bedingungen. Auch bei Familien ist der Küstenabschnitt sehr beliebt. Der über 1,5 Kilometer lange Sandstrand lockt mit hellem feinen Sand und wird umsäumt von vielen Grünflächen sowie Skulpturen und Palmen auf der ausgestreckten Strandpromenade. Infrastruktur, Freizeitaktivitäten und Gastronomie sind top – es wird Ihnen hier an nichts mangeln.

