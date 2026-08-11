Schläfriger Moment im Weissen Haus: US-Präsident Donald Trump wirkte bei einer Zeremonie am Dienstag kurz mehr als nur abwesend. Das Weisse Haus äussert sich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Diskussionen im Netz: Schlief Trump während Dekretunterzeichnung im Weissen Haus kurz ein?

Weisses Haus dementiert Gesundheitsprobleme und betont Trumps Fitness

Trump ist 80 Jahre alt

Marian Nadler Redaktor News

Früher verunglimpfte er seinen demokratischen Rivalen Joe Biden (83) als «Schlafmütze», jetzt fallen ihm immer öfter selbst die Augen zu: US-Präsident Donald Trump (80). Während einer Zeremonie im Weissen Haus am Dienstag, bei der er ein Dekret zur Überarbeitung der Impfempfehlungen für Kinder unterzeichnete, schien es, als würde Trump einnicken.

Die Szene sorgte in den sozialen Medien für Diskussionen. Das Weisse Haus reagierte umgehend. Offizielle Stellen wiesen Behauptungen und Spekulationen über den angeschlagenen Gesundheitszustand des US-Präsidenten gegenüber den Medien kategorisch zurück und erklärten, Trump sei äusserst fit und energiegeladen.