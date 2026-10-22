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Skurrile Szenen: Touristen mitten im Protestchaos
Paris brennt
Touristen ziehen Koffer durch Chaos
Paris im Ausnahmezustand: Demonstrationen eskalieren, doch zwei Touristinnen ziehen unbeirrt mit Koffern durch Tränengas und Trümmer.
Publiziert: 22.10.2026 um 16:19 Uhr
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