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Paris brennt
Touristen ziehen Koffer durch Chaos

Paris im Ausnahmezustand: Demonstrationen eskalieren, doch zwei Touristinnen ziehen unbeirrt mit Koffern durch Tränengas und Trümmer.
Publiziert: 22.10.2026 um 16:19 Uhr
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