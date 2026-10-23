Mehrere Erdbeben haben am Freitag Sizilien erschüttert. Die Behörden gaben eine Tsunami-Warnung heraus. Es kommt zu Evakuierungen.

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Erdbebenschwarm im südlichen Tyrrhenischen Meer hat am Freitag die italienische Insel Sizilien erschüttert. Nach Angaben des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) wurden ab 11.51 Uhr mindestens fünf Beben registriert. Die stärkste Erschütterung ereignete sich um 12.19 Uhr in einer Tiefe von neun Kilometern und erreichte eine Magnitude von 5,0.

Das Epizentrum lag nordwestlich der Äolischen Inseln nahe Alicudi. Die Erschütterungen waren von Palermo über Catania bis hin zu den Äolischen Inseln deutlich zu spüren. Berichte über Verletzte oder Sachschäden liegen bislang nicht vor.

Mehrere Schulen evakuiert

Aufgrund des Erdbebenschwarms gaben die Behörden eine Tsunami-Warnung der Stufe Orange heraus. Der Leiter des sizilianischen Zivilschutzes, Salvo Cocina, versetzte die örtlichen Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft. Als Vorsichtsmassnahme wurden in Palermo mehrere Schulen und öffentliche Gebäude evakuiert.

Palermos Bürgermeister Lagalla dazu auf, das Meer zu meiden und die Anweisungen der Rettungskräfte zu beachten. Die Behörden beobachten die Lage weiterhin intensiv.

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