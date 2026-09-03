Eine 31-jährige Britin wurde am Sonntag am Bahnhof Rosenheim in Bayern erstochen. Rebecca B. war auf dem Weg zu einer Beerdigung in Österreich, als ein obdachloser Mann sie tödlich verletzte. Die Polizei ermittelt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Eine 31-jährige Britin wurde am frühen Sonntagmorgen am Bahnhof Rosenheim (D) tödlich niedergestochen. Laut der «Daily Mail» war Rebecca B.*, eine beliebte Pub-Managerin aus dem englischen Whitchurch. Wie nun durch Angaben der Zeitung bekanntwird, befand sich die Britin auf dem Weg nach Österreich, um dort einem Freund bei einer Beerdigung zur Seite zu stehen.

Bei dem Messerangriff am Rosenheimer Bahnhof erlitt B. schwere Verletzungen. Die Polizei wurde gegen 00.50 Uhr alarmiert. Im Spital starb die 31-Jährige wenig später. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass sie den Tatverdächtigen kannte. Kurz nach der Tat hatte die Polizei einen 27-jährigen wohnungslosen Deutschen unter Mordverdacht festgenommen. Der Mann befindet sich derzeit in einer psychiatrischen Einrichtung.

Grosse Bestürzung in ihrem Heimatort

In B.s Heimatort Whitchurch herrscht tiefe Trauer um die beliebte Wirtin des «White Swan»-Pubs. Vor dem Lokal legten Trauernde Blumen nieder. Die Betreiber des Pubs schrieben auf Facebook: «Mit schwerem Herzen müssen wir mitteilen, dass unsere geliebte Becca am Wochenende in den Ferien verstorben ist. Unsere Gedanken und unser Beileid gelten ihrer Familie in dieser schweren Zeit.»

Rebecca B. war laut «Daily Mail» als eine engagierte Reiterin, Hundeliebhaberin und Sportenthusiastin bekannt. Sie nahm 2022 am London-Marathon teil und sammelte Spenden für die Gemeinnützige Organisation Spinal Injuries Association. Im «White Swan» organisierte sie zahlreiche Wohltätigkeitsveranstaltungen, darunter zuletzt eine Spendenaktion für ein schwer krankes Kind aus der Gemeinde. Richard Shuffill, 82, stellvertretender Vorsitzender des Gemeinderats, beschrieb sie gegenüber «The Sun» als «frischen Wind» für das Dorf.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die am Bahnhof Rosenheim eine Auseinandersetzung beobachtet haben, sich beim Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim zu melden.

* Name bekannt