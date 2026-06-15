Der kalifornische Gouverneur Newsom warf Präsident Trump am Montag in einem brisanten Social-Media-Beitrag vor, dass das US-Justizministerium gegen ihn ermittle. Newsom will bei den nächsten Wahlen als Präsidentschaftskandidat antreten.

Janine Enderli Redaktorin News

Es sind schwere Anschuldigungen, die Trump-Rivale Gavin Newsom (58) gegen den US-Präsidenten erhebt. In einem Beitrag auf X legte der demokratische Gouverneur offen, dass Bundesbehörden gegen ihn ermitteln würden. Den Auftrag für die Aktionen hätten sie offenbar von US-Präsident Donald Trump (80) gefasst.

Angehörige des Justizministeriums würden die Aktivitäten von ihm und seiner Familie überwachen. Newsom wittert eine Kampagne aufgrund seiner Ambitionen auf das Präsidentenamt bei den Wahlen 2028.

«Sie wühlen sich durch Dokumente»

«In den letzten Tagen haben Bundesbeamte bei Familienangehörigen, Freunden und ehemaligen Mitarbeitern an die Tür geklopft – nicht, weil sie ein Verbrechen aufgedeckt hätten, sondern einfach, weil sie versuchen, eines zu finden», sagt Newsom auf X. «Sie fordern Unterlagen an und wühlen sich durch jahrelange, wahllos zusammengestellte Dokumente. Donald Trump hat es nicht nur wegen meiner bissigen Tweets auf mich abgesehen, sondern weil ich eine Kandidatur für das Präsidentenamt in Erwägung ziehe – weil er es hasst, dass ich ihn immer wieder wegen seiner Lügen und Täuschungsmanöver zur Rede gestellt habe.»

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Das Weisse Haus hat sich bisher noch nicht zu den Anschuldigungen Newsoms geäussert.