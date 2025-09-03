Eine 18-jährige Schweizerin wurde am Flughafen Friedrichshafen mit teurem Goldschmuck erwischt. Die Kontrolle könnte für die junge Frau kostspielige Folgen haben.

Diese Schmuckstücke wurden bei der Schweizerin entdeckt. Foto: Deutscher Zoll

Darum gehts 18-jährige Schweizerin am Flughafen Friedrichshafen mit Goldschmuck erwischt

Schmuggelversuch flog zufällig auf, als Beamte goldenen Ring bemerkten

Goldschmuck im Wert von 14'000 Euro wurde nicht richtig deklariert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Diese Kontrolle am Flughafen kommt eine junge Schweizerin (18) teuer zu stehen: Sie wurde am Flughafen Friedrichshafen (D) erwischt – und zwar mit Goldschmuck im Wert von 14'000 Euro im Gepäck.

Die junge Frau, die sich nach Angaben der zuständigen Zollbehörde noch in der Lehre befinden dürfte, war auf dem Heimweg aus Nordmazedonien. Sie hat es laut einem Communiqué des Zolls versäumt, den Schmuck richtig zu deklarieren.

Ring führt Zoll zu Zufallsfund

Als die 18-Jährige den grünen Durchgang passieren wollte, flog der Schmuggelversuch per Zufall auf. Den Beamten fiel ein goldener Ring am Finger der jungen Frau auf, dann wurde sie herausgezogen.

Die Polizisten entdeckten anschliessend Schmuck von insgesamt 14'000 Euro (rund 13'100 Franken) am Körper der Schweizerin. Sie habe den Schmuck von ihrer Grossmutter erhalten.

Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet und Einfuhrabgaben in Höhe von 3000 Euro erhoben. Die Höhe der zu erwartenden Strafe steht noch aus. Vor Ort wurde lediglich eine geringe Strafsicherheit von 600 Euro einbehalten, da sich die junge Frau noch in Ausbildung befindet.