In Italien ist am Freitag ein Schweizer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Seine Partnerin wurde schwer verletzt.

1/2 Ein Schweizer ist in Mailand tödlich verunglückt. Foto: Vigili del Fuoco

Zum tödlichen Unfall kam es auf der Westtangente von Mailand bei Assago, wie das Newsportal «20 Minuten» berichtete. Der Mann kollidierte mit der Leitplanke, wobei das Fahrzeug stark beschädigt wurde. Nachdem er aus dem Auto befreit wurde, flog man ihn per Helikopter ins Spital. Dort verstarb er wenige Stunden später. Laut «20 Minuten» soll es sich um bei dem Verstorbenen um einen 36-jährigen Berner handeln. Der Zustand der Frau (38), seiner Freundin, sei jedoch stabil, hiess es weiter.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte Keystone-SDA, man habe Kenntnis vom Todesfall eines Schweizer Bürgers sowie einer verletzten Schweizerin in Italien und stehe in Kontakt mit den zuständigen italienischen Behörden. Aus Daten- und Persönlichkeitsschutzgründen würden keine weiteren Angaben gemacht.