Einbruch im Renoir-Museum in Cagnes-sur-Mer (F): Zwei Diebe haben sich mehrere wertvolle Gemälde im Wert von 8,5 Millionen Franken unter den Nagel gerissen. Sie sind auf der Flucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Einbruch im Renoir-Museum in Cagnes-sur-Mer (F): Vier Gemälde gestohlen

Die Werke sind fast 8,5 Millionen Franken wert

Staatsanwaltschaft Grasse hat Ermittlungen aufgenommen

Marian Nadler Redaktor News

Um 5.48 Uhr ertönte der Alarm: Zwei Einbrecher verschafften sich zu diesem Zeitpunkt Zugang zum Auguste-Renoir-Museum in Cagnes-sur-Mer an der Côte d’Azur. Wie «Le Parisien» berichtet, liessen die Ganoven mindestens vier Gemälde mitgehen. Eines der Gemälde liessen sie laut Behördenangaben jedoch auf der Flucht fallen.

Überwachungskameras zeichneten die Gangster auf. Sie sind auf der Flucht, eine Fahndung läuft. Der Bürgermeister von Cagnes-sur-Mer bezifferte den Wert der gestohlenen Kunstwerke auf umgerechnet fast 8,5 Millionen Franken. Die Staatsanwaltschaft Grasse hat Ermittlungen aufgenommen.