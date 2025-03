Sie kamen mit dem Handy zu nah Elefanten jagen filmende Touristen in die Flucht

In der Provinz Phetchabun, Thailand, filmen schaulustige Touristen eine Elefantenherde. Kurzerhand verscheuchen die grossen Tiere die Menschen und tröten lauthals. In Thailand leben 3500 Elefanten in der freien Natur.

Publiziert: vor 38 Minuten