Parallelen zum Menschen Schimpansen konsumieren zusammen Alkohol

In einem Nationalpark in Guinea-Bissau in Afrika haben Forschende eine spezielle Entdeckung gemacht. Sie filmten Schimpansen, die verdorbene Früchte essen. Die Früchte sind jedoch fermentiert und weisen einen Alkohol-Gehalt auf.

Publiziert: 22.04.2025 um 16:50 Uhr | Aktualisiert: vor 40 Minuten