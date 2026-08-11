Ein neunjähriges Mädchen ist nach einem Badeunfall in Deutschland gestorben. Sie war bewusstlos im Schwimmbecken gefunden worden. Trotz Reanimation und anschliessender Spitalpflege konnte ihr Leben nicht gerettet werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mädchen stirbt nach Badeunfall in Vetschnau (D) am vergangenen Mittwoch

Rettungsschwimmer reanimierten sie, anschliessend in Spital eingeliefert

Unfall ereignete sich während Schülerausflug

Marian Nadler Redaktor News

Drama in Deutschland: Ein neun Jahre altes Mädchen aus Berlin ist nach einem Vorfall in einem Sommerbad in Vetschnau im Bundesland Brandenburg ums Leben gekommen. Das vermeldet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Das Kind trieb am vergangenen Mittwoch bewusstlos an der Wasseroberfläche. Es wurde reanimiert und in einem Spital intensivmedizinisch betreut. Nun teilt die Polizei mit, dass das Mädchen an den Folgen des Badeunfalls gestorben ist.

Sie gehörte zu einer Schülergruppe, die einen Ferienausflug machte. Den Rettungsschwimmern war es vor Ort noch gelungen, sie wieder zu Bewusstsein zu bringen. Das Bad wurde geräumt und eröffnete erst am Donnerstag wieder.