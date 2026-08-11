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Sie kämpfte tagelang um ihr Leben
Mädchen (†9) stirbt nach Unfall in deutscher Badi

Ein neunjähriges Mädchen ist nach einem Badeunfall in Deutschland gestorben. Sie war bewusstlos im Schwimmbecken gefunden worden. Trotz Reanimation und anschliessender Spitalpflege konnte ihr Leben nicht gerettet werden.
Publiziert: 11.08.2026 um 14:21 Uhr
Blick auf das Schwimmbecken der Badi in Vetschnau.
Foto: Google Street View

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mädchen stirbt nach Badeunfall in Vetschnau (D) am vergangenen Mittwoch
  • Rettungsschwimmer reanimierten sie, anschliessend in Spital eingeliefert
  • Unfall ereignete sich während Schülerausflug
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Marian NadlerRedaktor News

Drama in Deutschland: Ein neun Jahre altes Mädchen aus Berlin ist nach einem Vorfall in einem Sommerbad in Vetschnau im Bundesland Brandenburg ums Leben gekommen. Das vermeldet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). 

Das Kind trieb am vergangenen Mittwoch bewusstlos an der Wasseroberfläche. Es wurde reanimiert und in einem Spital intensivmedizinisch betreut. Nun teilt die Polizei mit, dass das Mädchen an den Folgen des Badeunfalls gestorben ist.

Sie gehörte zu einer Schülergruppe, die einen Ferienausflug machte. Den Rettungsschwimmern war es vor Ort noch gelungen, sie wieder zu Bewusstsein zu bringen. Das Bad wurde geräumt und eröffnete erst am Donnerstag wieder. 

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