Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Mädchen stirbt nach Badeunfall in Vetschnau (D) am vergangenen Mittwoch
- Rettungsschwimmer reanimierten sie, anschliessend in Spital eingeliefert
- Unfall ereignete sich während Schülerausflug
Marian NadlerRedaktor News
Drama in Deutschland: Ein neun Jahre altes Mädchen aus Berlin ist nach einem Vorfall in einem Sommerbad in Vetschnau im Bundesland Brandenburg ums Leben gekommen. Das vermeldet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).
Das Kind trieb am vergangenen Mittwoch bewusstlos an der Wasseroberfläche. Es wurde reanimiert und in einem Spital intensivmedizinisch betreut. Nun teilt die Polizei mit, dass das Mädchen an den Folgen des Badeunfalls gestorben ist.
Sie gehörte zu einer Schülergruppe, die einen Ferienausflug machte. Den Rettungsschwimmern war es vor Ort noch gelungen, sie wieder zu Bewusstsein zu bringen. Das Bad wurde geräumt und eröffnete erst am Donnerstag wieder.