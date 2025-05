1/6 Wladimir Putin hat einem Propagandisten seine Wohnung im Kreml gezeigt. Foto: Telegram @zarubinreporter

Vergoldete Wände, Kronleuchter und ein weisser Flügel schmücken die Wohnung

Zwei Schlafzimmer, eine Bibliothek und eine kleine Hauskirche sind ebenfalls vorhanden

Dass Russlands Präsident Wladimir Putin seine privaten Residenzen gerne pompös ausstattet, ist ein alter Hut. Neu dagegen sind die Aufnahmen, die ein Propagandist jetzt auf Telegram veröffentlichte. In zwei kurzen Videosequenzen lüftet der russische Präsident zum ersten Mal den Schleier eines grossen Mysteriums, zu dem bisher nur eine Handvoll enger Freunde Zugang hatten.

Putin gibt dem kremlnahen Reporter Pawel Zarubin (43) eine Führung durch seine Wohnung im Moskauer Machtzentrum. Schnell wird klar: Der Kremlchef lebt luxuriös. Man sieht glitzernde Kronleuchter, Spiegel, vergoldete Wände und auch ein Piano.

Putin gönnt sich zwei Schlafzimmer

Alles beginnt vor der vergoldeten Wohnungstür. Putin öffnet die Tür in sein privates Reich und präsentiert einen riesigen Raum, der vor Bling-Bling nur so strotzt. Neben den erwähnten vergoldeten Wänden und Spiegeln finden sich hier auch exotische Pflanzen. Im Raum steht auch ein imposantes Porträt des russischen Kaisers Alexander III. Und neben dem Fenster der prächtige weisse Flügel, auf dem Putin nach eigenen Angaben zu selten übt. In der Mitte steht ein Tisch, umgeben von bequemen Sofas in hellen Tönen.

Putin führt den Propagandisten auch durch seine in dunklem Holz gehaltene Bibliothek, zwei Schlafzimmer und eine «kleine Hauskirche». Ein Teil der Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping (71) im März 2023 sollen laut Putin in den Räumlichkeiten stattgefunden haben.

«Wir hatten ein Arbeitsessen und dann habe ich den Präsidenten als Freund eingeladen, in einen anderen Raum zu gehen», sagte Putin im vergangenen Jahr. «Wir sassen am Kamin, tranken Tee und redeten in Ruhe über alles», fügte er hinzu.

Protz-Palast sorgte für Empörung

2024 waren Aufnahmen aufgetaucht, die aufwendige Renovierungsarbeiten von Putins Protz-Palast am Schwarzen Meer dokumentierten. Unter anderem soll ein Raum mit Pole-Dance-Stangen in eine Kirche mit einer Art Thron für Putin umgebaut worden sein.

Laut Kreml gehört das Luxus-Anwesen nicht Putin, sondern Arkadi Rotenberg (73), einem Jugendfreund des Präsidenten. Dieser will im russischen Ort Gelendschik nach eigenen Angaben ein «Aparthotel» errichten. Eine Version, die viele Beobachter, allen voran der Kremlkritiker Alexei Nawalny (†47), hinterfragten.

Die Enthüllungen des Oppositionspolitikers und seines Teams seit 2021, die einen eklatanten Gegensatz zwischen dem Reichtum des Kremlzars und der wirtschaftlichen Situation eines Grossteils der russischen Bevölkerung aufzeigten, lösten einen Aufschrei aus. Das neueste Video aus dem Kreml könnte die Empörung neu entfachen.