US-Vizepräsident J.D. Vance ist in Israel eingetroffen, um die Waffenruhe im Gazastreifen zu festigen. Er wird mit hochrangigen Vertretern und Experten zusammentreffen, um die Situation zu besprechen und die Freilassung der verbleibenden 15 Geiseln zu fördern.

1/4 US-Vizepräsident J.D. Vance ist mit seiner Frau in Israel eingetroffen. Foto: AP

Darum gehts US-Vizepräsident Vance in Israel eingetroffen, um Waffenruhe im Gazastreifen abzusichern

Friedenserklärung von Trump und Regionalmächten soll Waffenruhe zwischen Israel und Hamas festigen

15 Geiseln noch im Gazastreifen, 13 tote Geiseln bisher übergeben

AFP Agence France Presse

Im Bemühen um die Absicherung der geltenden Waffenruhe im Gazastreifen ist US-Vizepräsident J.D. Vance (41) in Israel eingetroffen. «Willkommen in Israel, Vize-Präsident Vance», schrieb das israelische Aussenministerium am Dienstag in Onlinediensten. Zusammen könnten beide Länder «eine bessere Zukunft absichern, inklusive der Freilassung der verbliebenen 15 Geiseln», fügte das Ministerium hinzu. Dazu veröffentlichte es ein Bild von Vance und seiner Frau Usha Vance (39) beim Verlassen des Flugzeugs in Tel Aviv.

Vance wird voraussichtlich am Dienstag mit hochrangigen US-Sondergesandten für den Nahen Osten und Militärexperten zusammentreffen, welche die Waffenruhe überwachen. Israelischen Medienberichten zufolge wird er am Mittwoch in Jerusalem auch mit israelischen Politikern zusammentreffen, darunter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (76).

Verstösse gegen die Waffenruhe

Das Waffenruhe-Abkommen war am 10. Oktober auf der Grundlage von Trumps Friedensplan in Kraft getreten. Am Sonntag warfen sich Israel und die Hamas jedoch gegenseitig Verstösse gegen die Waffenruhe vor.

Zwei israelische Soldaten wurden der israelischen Armee zufolge am Sonntag im Gazastreifen getötet. Israel flog demnach Dutzende Angriffe auf Hamas-Ziele im gesamten Gazastreifen, was es mit einer «eklatanten Verletzung» der Waffenruhe durch die islamistische Palästinenserorganisation begründete. Beide Seiten betonten aber, dass sie sich weiterhin zur Waffenruhe bekennen würden.

Friedenserklärung soll Waffenruhe absichern

Zu der Waffenruhe-Vereinbarung gehört auch die Übergabe der vor zwei Jahren aus Israel in den Gazastreifen als Geiseln verschleppten Menschen. Im Zuge der ersten Phase des Abkommens hätte die Hamas neben den 20 von ihr in der vergangenen Woche übergebenen überlebenden Geiseln auch alle 28 toten Geiseln auf einmal an Israel überstellen müssen. Bis Montag übergab sie aber schrittweise nur 13 tote Geiseln. 15 Leichname sind nach wie vor im Gazastreifen.

Eine von Trump sowie Vertretern der Regionalmächte Ägypten, Katar und Türkei im ägyptischen Scharm el-Sheikh unterzeichnete Friedenserklärung soll die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas absichern. Ägyptischen Medienberichten zufolge wird am Dienstag auch Ägyptens Geheimdienstchef Hassan Raschad zu Gesprächen in Israel erwartet. Dem ägyptischen Staatsfernsehen zufolge sind Treffen mit israelischen Vertretern sowie mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff (68) geplant, der sich derzeit in Israel aufhält.