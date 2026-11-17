Eine russische Militärmaschine vom Typ An-12 ist in Sibirien abgestürzt. Das berichten russische Medien. Es sollen 17 Menschen ums Leben gekommen sein.

Darum gehts In der Region Kemerowo stürzte ein russisches An-12-Militärflugzeug nahe Yagunowo ab, laut Medien

Mindestens 17 Menschen sollen ums Leben gekommen sein, zuvor soll an Bord Feuer ausgebrochen sein

Ermittlungen zur Absturzursache laufen, am Unfallort wurde eine Notfallzentrale eingerichtet

Janine Enderli Redaktorin News

Im Westen Sibiriens, in der Region Kemerowo, ist mehreren Medienberichten zufolge ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ An-12 abgestürzt. Mindestens 17 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Zuvor soll an Bord ein Feuer ausgebrochen sein.

Bilder in den sozialen Medien zeigen die Unfallstelle auf einem mit Schnee bedeckten Feld. Der zuständige Gouverneur des Gebiets Kemerowo hat ein Video auf Telegram gepostet, das ihn an der Unfallstelle zeigt. Entsprechende Ermittlungen zur Absturzursache würden laufen. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Dorfes Yagunowo.

Zuvor war die Maschine auf dem Weg von Nowosibirsk nach Kansk, heisst es in den Berichten weiter.

Video soll Absturz zeigen

Am Unfallort sei eine Notfallzentrale eingerichtet worden, in der medizinisches Personal, Polizei, Rettungsdienste und Angehörige der Nationalgarde im Einsatz seien, so Seredjuk weiter.

Die Besatzung habe Berichten zufolge bis zum letzten Moment versucht, das brennende Flugzeug von Wohngebäuden wegzusteuern, berichtete der staatliche Fernsehsender Ren TV.