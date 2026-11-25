Das chinesische Unternehmen erklärt sich bereit zu zahlen, um ein Verfahren der Federal Trade Commission zu beenden. Vorgeworfen werden ihm irreführende Praktiken und falsche Versprechen.

Darum gehts Shein zahlt zur Beilegung eines US-Verfahrens 100 Millionen Dollar, betont aber, die Vereinbarung sei kein Schuldeingeständnis

Die FTC wirft Shein unter anderem Täuschung bei Lieferfristen, Bewertungen, Baumwollherkunft und Kinderarbeit sowie mangelhaften Kundendienst vor

In der Schweiz beschloss das Parlament eine Kleinpaketabgabe; der Nationalrat verlangt zudem mehr Transparenz bei Produkten, die Schweizer Normen nicht erfüllen

Yannick Weber Blick Newsdesk

Nicht eingehaltene Lieferfristen, das Löschen negativer Kundenkommentare oder falsche Angaben zur Herkunft bestimmter Materialien: Shein hat in den USA eins auf die Finger bekommen. Das chinesische Fast-Fashion-Unternehmen mit Sitz in Singapur hat sich bereit erklärt, 100 Millionen Dollar zu zahlen, um das von der Federal Trade Commission (FTC) eingeleitete Verfahren beizulegen.

«Das Unternehmen hat Millionen von Konsumentinnen und Konsumenten über seine Produkte, seine Lieferanten und die Echtheit seiner Kundenbewertungen getäuscht. Shein hat den Schaden für die Konsumentinnen und Konsumenten zudem verschärft, indem es den Zugang zum Kundendienst ausserordentlich erschwert hat», fasst die Konsumentenschutzbehörde in ihrer Mitteilung zusammen.

Shein hat aggressiv mit seinen Lieferfristen geworben, doch sehr viele Kundinnen und Kunden meldeten, diese seien oft nicht eingehalten worden. Negative Kundenkommentare wurden nie veröffentlicht. Auch der Kundendienst wird als zu schwach beurteilt: Obwohl täglich fast 100 Millionen Pakete in die USA verschickt werden, sind nur fünf Mitarbeitende fest angestellt, um Kundenanrufe zu beantworten.

Auch die Schweiz befasst sich mit dem Thema

Festgestellt wurden irreführende Angaben zur Herkunft von Baumwolle oder auch falsche Zusicherungen, wonach die Produkte keinesfalls von Kindern hergestellt würden. «Die Vereinbarung stellt kein Schuldeingeständnis dar, und wir sind weiterhin mit einzelnen Aspekten der Darstellung unserer Geschäfts- und Compliance-Praktiken durch die FTC nicht einverstanden. Shein hat weiterhin erheblich in die Stärkung seiner Praktiken gegenüber den Konsumentinnen und Konsumenten und seiner Compliance-Bemühungen investiert», sagte ein Sprecher des Unternehmens.

Auch in der Schweiz beginnt der politische Unmut gegen chinesische Plattformen wie Shein oder Temu zu wachsen. Im Juni 2026 stimmte das Parlament unter anderem der Einführung einer Abgabe auf «Kleinpakete» zu und folgte damit insbesondere der Europäischen Union. Der Nationalrat hiess zudem eine Motion gut, die diese Plattformen zu mehr Transparenz bei Produkten verpflichten will, welche die Schweizer Normen nicht einhalten.