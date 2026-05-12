Turbulenzen auf Reiseflughöhe: Zwei Business-Class-Passagiere kamen sich auf einem Nachtflug ziemlich nahe. Nach der Landung wartete nicht der Koffer – sondern die Polizei. Der Grund: offenbar etwas zu viel Bord-Romantik in Reihe F.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Paar in Business Class nach Flug von Panama nach Argentinien festgenommen

Beide wurden halbnackt wegen «obszönen Exhibitionismus» erwischt und angezeigt

Flug dauerte knapp sieben Stunden, Vorfall in Reihe F entdeckt

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Was als harmloser Smalltalk begann, eskalierte plötzlich mitten im Nachtflug: Auf einem knapp siebenstündigen Flug von Panama nach Argentinien lernten sich ein 55-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau in der Business Class kennen – nach der Landung klickten die Handschellen. Was war passiert?

Laut der Zeitung «La Nación» sass das Duo auf den Plätzen 1E und 1F. Eine Grossmutter, die mit ihrer minderjährigen Enkelin in der Nähe sass, bemerkte verdächtige Bewegungen und alarmierte die Crew.

Halbnackt in Reihe F

Als Flugbegleiter nachschauten, bot sich ihnen offenbar ein eindeutiges Bild: Das Paar soll mit heruntergelassener Kleidung erwischt worden sein. «Halbnackt sassen sie in Reihe F», so die Zeitung. Der Pilot meldete den Vorfall sofort an die Behörden.

Nach der Landung im argentinischen Rosario wartete bereits die Flughafenpolizei. Beide Passagiere wurden wegen «obszönen Exhibitionismus» festgenommen. Bei der Polizeiwache habe die ganze Familie auf den Mann gewartet, berichtet eine Journalistin, die mit an Bord der fraglichen Maschine gewesen war.

Zeugenaussagen

Die betroffene Frau habe noch versucht, sich von dem Vorfall zu distanzieren. «Die Frau sagte, sie habe nichts damit zu tun», so Journalistin Analía Bocassi zur Zeitung «La Voz».

Nach den ersten Formalitäten kamen der Mann und die Frau wieder frei – die Ermittlungen laufen weiter. Die Behörden sammeln Zeugenaussagen von Crew und Passagieren.