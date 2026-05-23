Präsident Selenski warnt vor einem russischen Grossangriff auf die Ukraine. Geheimdienstinfos deuten auf den Einsatz des «Oreschnik»-Raketensystems hin. Luftalarm-Signale in Kiew könnten ab Samstagabend lebensrettend sein, so Selenski auf Telegram.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Selenski warnt vor russischem Raketenangriff mit «Oreschnik»-System auf Kiew

Russland testet die «Superwaffe» häufig, Luftalarm-Signale ab sofort beachten

Am 13. Mai starben in Kiew 24 Menschen bei russischen Angriffen

Janine Enderli Redaktorin News

Alarm in Kiew: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski warnt eindringlich vor einem grossangelegten, russischen Raketenangriff auf sein Land. «Wir haben Geheimdienstinformationen erhalten – unter anderem von amerikanischen und europäischen Partnern – über die Vorbereitung eines russischen Angriffs unter Einsatz des «Oreschnik»-Raketensystems», schreibt Selenski auf Telegram.

Kommt es erneut zum Grossangriff?

«Wir sehen Anzeichen für die Vorbereitung eines kombinierten Angriffs auf das Territorium der Ukraine, insbesondere auf Kiew, unter Einsatz verschiedener Waffensysteme. Die genannte Mittelstreckenwaffe könnte bei einem solchen Angriff verwendet werden. Es ist wichtig, bewusst auf Luftalarm-Signale zu reagieren – bereits ab heute Abend», so Selenski weiter. Die US-Botschaft in Kiew hat ebenfalls entsprechende Warnung veröffentlicht und ruft ihre Bürger dazu auf, wachsam zu bleiben.

Putins Oreschnik-Rakete gilt in Russland als «Superwaffe» und wird immer wieder getestet.

Selenski droht mit Vergeltung

Am 13. Mai griff Russland die Ukraine im ganzen Land an und feuerte mindestens 800 Drohnen auf das Land. In Kiew starben 24 Menschen. Nun rechnet die Regierung offenbar mit einer weiteren Attacke.

Darüber hinaus kündigte Selenski an, die ukrainische Luftverteidigung werde weiter verstärkt. Man werde auf jeden russischen Angriff reagieren. Bei einem Gegenangriff in den vergangenen Tagen zerstörte die ukrainische Armee zahlreiche Öl-Raffinerien in Russland.