Selenski droht mit Anschlägen auf die Siegesparade in Moskau, der Kreml droht mit der Vernichtung von Kiew. Alles wieder Kriegsrhetorik, oder gilt es dieses Mal Ernst? Experten schätzen ein.

Üben für die grosse Parade: Am Freitag feiern die Russen den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Foto: Imago

Guido Felder Ausland-Redaktor

Seit 80 Jahren feiern die Russen am 9. Mai den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Während es bisher eine Parade mit Panzern, Raketen und Truppen war, stehen die Zeichen dieses Jahr auf Eskalation. Auf der einen Seite warnt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) die Gäste des Defilees vor Anschlägen, auf der andern Seite droht Moskau Selenski mit der Vernichtung von Kiew.

Um seine hochrangigen Gäste zu schützen, fordert der russische Präsident Wladimir Putin (72) fürs kommende Wochenende eine Waffenruhe – auf die Selenski jedoch nicht eingehen will. Was am Freitag passieren wird? Die Einschätzung der Experten ist beunruhigend.