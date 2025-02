Chinas Präsident Xi Jinping soll nach russischen Angaben zur Militärparade am 9. Mai in Moskau kommen. Peking hat die Teilnahme bisher aber nicht bestätigt.

Russland plant grosse Siegesfeier in Moskau – Xi sagt zu

Russland plant grosse Siegesfeier in Moskau – Xi sagt zu

Parade in Moskau

1/5 Sehen sich im Mai in Moskau: Xi Jinping (links) und Wladimir Putin. Foto: Imago/Tass

Auf einen Blick Nach russischen Angaben: Xi Jinping akzeptiert Einladung zur Militärparade in Moskau am 9. Mai

China unterstützt Russland trotz Neutralität im Ukraine-Krieg durch verstärkten Handel

Westliche Staatschefs bleiben der Militärparade fern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Chinas Staatschef Xi Jinping (71) hat russischen Angaben zufolge eine Einladung zur Militärparade am 9. Mai in Moskau angenommen, mit der dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 80 Jahren gedacht werden soll.

Xi habe im Gegenzug auch Kremlchef Wladimir Putin (72) zur 80-Jahrfeier des chinesischen Sieges über die japanischen Invasoren im September eingeladen, sagte der russische Botschafter in Peking, Igor Morgulow, dem Fernsehsender Rossija-24. Kremlsprecher Dmitri Peskow (57) bestätigte, dass gegenseitige Besuche vorbereitet würden.

China gibt Putin Rückendeckung

Peking bestätigte Xis Teilnahme zunächst nicht. China und Russland unterhielten stetig engen Austausch auf allen Ebenen, sagte Aussenamtssprecher Guo Jiakun (44). Die Behörde gibt Besuche chinesischer Vertreter im Ausland oft erst kurz vor den Terminen bekannt.

Russland begeht jedes Jahr den 9. Mai als Tag des Sieges über das faschistische Hitler-Deutschland. Dazu findet eine Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau statt.

Angesichts des laufenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bleiben westliche Staatschefs dieser Machtdemonstration fern. China ist offiziell neutral in diesem Krieg. Gleichzeitig hat Peking Moskau nie dafür kritisiert und den Handel mit dem Nachbarn vor dem Hintergrund westlicher Sanktionen massiv ausgeweitet. Die Rückendeckung Chinas gilt als wichtig für Russland, um die Kampfhandlungen weiterführen zu können.