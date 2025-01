Das war ganz schön unangenehm: Bei einer Sitzung reagierte Kreml-Chef Wladimir Putin ungläubig auf die tiefen Gehälter in Moskau. Die Szene verbreitete sich anschliessend in den sozialen Netzwerken. Mittlerweile wurde das Video wieder gelöscht.

Putin staunt vor laufender Kamera über tiefe Löhne in Moskau

1/2 Putin erkundigte sich vor laufender Kamera nach den Durchschnittsgehältern in Moskau. Anschliessend reagierte er überrascht. Foto: Anton Gerashchenko

Valentin Köpfli Redaktor News

Das offizielle Jahresgehalt von Wladimir Putin (72) ist mit rund 94'000 Franken nicht viel höher als ein Schweizer Durchschnittslohn. In den letzten Jahrzehnten soll sich der Präsident Russlands jedoch ein Milliardenvermögen ergaunert haben. Nun scheint der Kreml-Chef endgültig die Realität aus den Augen verloren zu haben.

Während einer Sitzung des Aufsichtsrats der Moskauer Staatsuniversität erkundigte sich Putin, wie hoch denn das durchschnittliche Monatsgehalt in der russischen Hauptstadt sei. Umgerechnet würden Moskauerinnen und Moskauer zwischen 1300 und 1500 Franken verdienen, sagte der Bürgermeister Moskaus, Sergei Semjonowitsch (66). Diese Antwort machte Putin fassungslos. «Auf keinen Fall. Mehr», meinte er zunächst irritiert, setzte die Sitzung aber anschliessend fort.

Das durchschnittliche Monatsgehalt in Moskau dürfte laut Anton Gerashchenko, einem ehemaligen Stabsmitarbeiter von Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski, jedoch wesentlich tiefer liegen. Er beruft sich dabei auf Gorodrabot, eines der grössten Jobportale Russlands. Demnach soll der monatliche Durchschnittslohn in Moskau bei umgerechnet rund 740 Franken liegen. In ländlichen Regionen fallen die Löhne noch wesentlich tiefer aus.

Das Video wurde in Russland kurz nach Veröffentlichung und Verbreitung in den sozialen Medien wieder entfernt.