Sechs Tote bei Flugzeugabsturz in Wisconsin

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im US-Bundesstaat Wisconsin sind am Dienstagabend laut Polizei sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kind. Die Maschine war von Kenosha nach Menomonie unterwegs.

Darum gehts Bei einem Flugzeugabsturz in Wisconsin starben sechs Menschen.

Unter den Opfern war laut Polizei auch ein Kind.

Der Flug von Kenosha nach Menomonie endete mit dem Absturz bei Dellona.

Marian Nadler Redaktor News

Sechs Menschen, darunter ein Kind, sind bei einem Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat Wisconsin am Dienstagabend (Ortszeit) ums Leben gekommen. Das vermeldet die «New York Post» unter Berufung auf die örtliche Polizei.

Die Maschine stürzte in einem dicht bewaldeten Gebiet ab. Das Flugzeug war von Kenosha nach Menomonie unterwegs gewesen, als es gegen 21.31 Uhr im Stadtgebiet von Dellona vom Himmel kam. Das teilte das zuständige Sheriffbüro von Sauk County mit. Alle sechs Insassen, darunter ein Kind, verstarben am Ort des Absturzes.