Auf der Autobahn A8 nahe des bayerischen Irschenberg sind am Samstag zwei Reisebusse voller Schüler kollidiert.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Schwerer Unfall auf der deutschen Autobahn A8: Nahe des bayerischen Irschenberg sind am Samstag zwei Reisebusse voller Schüler kollidiert. Laut «Bild» wurde ein Kind leicht verletzt. Es handle sich um einen Auffahrunfall. Dieser ereignete sich auf dem Beschleunigungsstreifen, zitiert «Bild» einen Polizeisprecher.

Die Polizei und die Feuerwehr sind im Einsatz. Zwei Rettungshelikopter landeten auf der Autobahn. Laut «rosenheim24» ereignete sich der Unfall in Richtung Salzburg. Der Verkehr wird von der Autobahn abgeleitet.

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