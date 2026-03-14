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Schwerer Unfall in Bayern
Zwei Reisebusse mit Schülern kollidieren auf Autobahn

Auf der Autobahn A8 nahe des bayerischen Irschenberg sind am Samstag zwei Reisebusse voller Schüler kollidiert.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Aktualisiert: vor 28 Minuten
Auf der deutschen Autobahn A8 sind zwei Reisebusse mit Schülern kollidiert.
Foto: KEYSTONE/DPA/LINO MIRGELER
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Schwerer Unfall auf der deutschen Autobahn A8: Nahe des bayerischen Irschenberg sind am Samstag zwei Reisebusse voller Schüler kollidiert. Laut «Bild» wurde ein Kind leicht verletzt. Es handle sich um einen Auffahrunfall. Dieser ereignete sich auf dem Beschleunigungsstreifen, zitiert «Bild» einen Polizeisprecher. 

Die Polizei und die Feuerwehr sind im Einsatz. Zwei Rettungshelikopter landeten auf der Autobahn. Laut «rosenheim24» ereignete sich der Unfall in Richtung Salzburg. Der Verkehr wird von der Autobahn abgeleitet. 

+++ Update folgt +++

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