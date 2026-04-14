Schwere Unwetter haben den US-Bundesstaat Kansas verwüstet. Bevor sie sich in Sicherheit brachten, gelang es Bewohnern, die massive Kraft des Sturms auf Videos einzufangen.

Guido Felder Ausland-Redaktor

Heftige Unwetter haben den US-Bundesstaat Kansas erschüttert. Mehrere Tornados zogen über die Region und hinterliessen eine Spur der Verwüstung. Besonders betroffen ist die Stadt Ottawa (nicht zu verwechseln mit der kanadischen Hauptstadt), wo schwere Gebäudeschäden gemeldet wurden.

Augenzeugen berichten von einem sogenannten «rain-wrapped tornado» südlich von Spring Hill – einem Tornado, der durch starken Regen verdeckt ist und daher besonders gefährlich bleibt. Zudem wurden mehrfach sogenannte «Power Flashes» beobachtet, ein Hinweis auf zerstörte Stromleitungen.

Behörden warnen Bevölkerung

Die Behörden warnen weiterhin vor akuter Gefahr. Die Bewohner wurden aufgefordert, Schutz zu suchen und Gebäude nicht zu verlassen.

Die Lage bleibt unübersichtlich. Rettungskräfte sind im Dauereinsatz, während Meteorologen vor weiteren möglichen Tornados in der Region warnen.