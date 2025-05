Schwere Nacht für Ukraine 250 Drohnen und 14 Raketen in einer Nacht

Kiew räumt Trümmer nach massivem russischen Angriff. In der Nacht wurden 250 Drohnen und 14 Raketen auf zivile Ziele in mehreren ukrainischen Regionen abgefeuert. Es gibt Tote, Verletzte und erhebliche Schäden an Wohnhäusern und Infrastruktur.

