Zwei schwere Erdbeben haben Venezuela am Mittwoch erschüttert und Chaos ausgelöst. Gebäude in Caracas stürzten ein, der Flughafen wurde beschädigt. Die US-Erdbebenwarte warnt vor hohen Opferzahlen und massiven Zerstörungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwere Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 erschüttern Venezuela am Mittwochabend

Panik in Caracas, Gebäude stürzen ein, Flughafen massiv beschädigt

USGS warnt vor hohen Opferzahlen, über 200 km von Caracas betroffen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Erste Bilder zeigen eingestürzte Gebäude in Caracas und schwere Schäden am Flughafen der Hauptstadt: Eine Serie schwerer Erdbeben hat Venezuela erschüttert und landesweit Panik ausgelöst. Die US-Erdbebenwarte (USGS) warnt vor «hohen Opferzahlen» und massiven Schäden.

Am Mittwochabend bebte die Erde gleich zweimal heftig: Zunächst wurde ein Beben der Stärke 7,2 nahe San Felipe registriert, rund 280 Kilometer westlich der Hauptstadt Caracas. Nur kurze Zeit später folgte ein noch stärkeres Beben der Magnitude 7,5 in der Nähe von Yumare, das rund 200 Kilometer westlich von Caracas liegt.

Besonders dramatisch: Die Erschütterungen waren auch in der Hauptstadt deutlich spürbar. Erste Videos zeigen einstürzende Gebäudeteile, Staubwolken und Menschen, die in Panik ins Freie flüchten. Am internationalen Flughafen Simón Bolívar suchten Reisende Schutz vor herabfallenden Trümmern.

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Krisenland

Das erste Beben erfolgte nach 18 Uhr Ortszeit. In Caracas wurde es gegen 19 Uhr dunkel, wie aus den Sonnenuntergangslisten der Stadt hervorgeht. Kurz nach den Beben herrschte Dunkelheit – was die Lage zusätzlich verschlimmerte.

Venezuelas Stromversorgung ist schon so instabil – Berichte über grossflächige Stromausfälle machen Rettungseinsätze zusätzlich schwierig. Kommunikationsnetze sind teilweise zusammengebrochen, was die Lageübersicht erschwert.

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Die Situation ist besonders heikel, weil Venezuelas Infrastruktur seit Jahren als marode gilt. Viele Gebäude entsprechen nicht modernen Erdbebenstandards. Es werden deutlich schwerere Schäden als in vergleichbaren Regionen befürchtet.

Nachbeben und Tsunami-Warnung

Die Behörden rechnen mit starken Nachbeben. Die USGS und regionale Institute beobachten die Situation genau. Eine Tsunami-Gefahr wurde geprüft, bislang gibt es jedoch keine bestätigten Warnungen für die Karibikküste.

Rettungskräfte im Dauereinsatz

Rettungskräfte sind im ganzen Land im Einsatz, doch die Ressourcen sind begrenzt. Krankenhäuser arbeiten vielerorts am Limit. Augenzeugen berichten von chaotischen Szenen und überfüllten Notaufnahmen.

Offizielle Opferzahlen liegen noch nicht vor – doch angesichts der Stärke der Beben und der dichten Besiedlung rund um Caracas gilt ein schweres Szenario als wahrscheinlich.