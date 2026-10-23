Schweizerin mit Ebola angesteckt

Das EDA bestätigt einen Ebola-Fall im Umfeld der Schweizer Botschaft in Abuja: Die Ehefrau eines Schweizer Mitarbeiters liegt seit rund einer Woche mit Symptomen in einer Klinik. Angesteckt hat sie sich mutmasslich in Uganda.

Janine Enderli Redaktorin News

Mehrere lokale Medien berichten aktuell über einen Ebola-Fall aus Nigeria. Eine Frau soll sich bei einer Reise nach Uganda mit dem Virus infiziert haben. Bei der Patientin soll es sich um die Ehefrau eines Schweizer Diplomaten handeln, berichtet Reuters. Sie soll ursprünglich aus Uganda stammen, mittlerweile aber auch die Schweizer Staatsbürgerschaft berichten.

Das EDA bestätigt gegenüber Blick, dass es sich bei der an Ebola erkrankten Person um die Ehefrau eines Schweizer Mitarbeiters der Botschaft in Abuja (Nigeria) handelt. Die Frau befinde sich seit rund einer Woche mit Symptomen in einer Klinik in Abuja. Die Ansteckung erfolgte mutmasslich bei einer Reise nach Uganda vor rund zwei Wochen, so das EDA weiter.