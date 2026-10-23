Schweizerin mit Ebola angesteckt

Janine EnderliRedaktorin News
Mehrere lokale Medien berichten aktuell über einen Ebola-Fall aus Nigeria. Eine Frau soll sich bei einer Reise nach Uganda mit dem Virus infiziert haben. Bei der Patientin soll es sich um die Ehefrau eines Schweizer Diplomaten handeln, berichtet Reuters. Sie soll ursprünglich aus Uganda stammen, mittlerweile aber auch die Schweizer Staatsbürgerschaft berichten.
Das EDA bestätigt gegenüber Blick, dass es sich bei der an Ebola erkrankten Person um die Ehefrau eines Schweizer Mitarbeiters der Botschaft in Abuja (Nigeria) handelt. Die Frau befinde sich seit rund einer Woche mit Symptomen in einer Klinik in Abuja. Die Ansteckung erfolgte mutmasslich bei einer Reise nach Uganda vor rund zwei Wochen, so das EDA weiter.