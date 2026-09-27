Ein 38-jähriger Deutscher belästigte am Freitagabend in München eine 27-jährige Schweizerin sexuell. Nach der Tat kam es zu einem Handgemenge zwischen mehreren Anwesenden. Der Mann wurde kurzzeitig festgenommen.

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 38-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Köln hat am Freitagabend in der Isarvorstadt in München eine 27-jährige Schweizerin sexuell belästigt. Wie die Münchner Zeitung tz unter Berufung auf die Polizei berichtet, fasste er der Frau ans Gesäss.

Nach der Tat kam es zu einem Handgemenge zwischen dem Mann, den beiden Begleitern der Frau und einer weiteren unbekannten Person.

Nach der Tat bricht Prügelei aus

Beim Eintreffen der Polizei war der unbekannte Mann bereits geflüchtet. Die anderen Beteiligten wurden vor Ort angetroffen.

Der mutmassliche Täter wurde vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Massnahmen jedoch wieder freigelassen. Die Ermittlungen laufen weiter.