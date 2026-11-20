Ein Schweizer Tourist wurde am Mount Cameroon in Kamerun bei einem Angriff durch einen Elefanten getötet. Die Tiere sahen offenbar ihre Jungtiere in Gefahr. Ein britischer Tourist wurde verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein tragischer Vorfall hat sich am Donnerstag am Mount Cameroon, dem höchsten Berg Westafrikas, ereignet: Ein Schweizer Tourist wurde von einem Waldelefanten getötet, wie das lokale Nachrichtenportal «Actu Cameroun» berichtet. Demnach gehörte der Mann zu einer Gruppe von sechs Wanderern, die bei ihrer Tour auf eine Elefantenherde stiessen. Die Gruppe bestand aus vier britischen Touristen, einem Amerikaner und dem Schweizer Staatsbürger, wie das Newsportal MMI News berichtet.

Die Tiere sahen offenbar ihre Jungtiere bedroht, woraufhin die Elefanten aggressiv reagierten. In Panik versuchten einige Besucher, sich auf Bäume zu retten. Zwei von ihnen wurden jedoch bei dem Fluchtversuch von einem Elefanten gepackt. Sie stürzten in einen Graben und wurden von den Stosszähnen des Tieres aufgespiesst. Der Schweizer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ein britischer Tourist wurde ebenfalls verletzt, befindet sich jedoch ausser Lebensgefahr. Zwei weitere Touristen erlitten leichte Verletzungen und wurden im Regionalkrankenhaus von Limbe behandelt und wieder entlassen.

Nicht der erste tödliche Elefantenangriff

Die Gruppe hatte auf ihrem Abstieg einen Pfad gewählt, der auch von Elefanten genutzt wird, die zu einem nahegelegenen See ziehen. Am Freitag plante ein Ranger-Team, den Leichnam des Schweizers zu bergen.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA bestätigt gegenüber Blick, Kenntnis vom tödlichen Vorfall zu haben. Weitere Abklärungen seien im Gang, erklärt Mediensprecher Jonas Montani. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Immer wieder kommt es in der Region zu Vorfällen mit den Elefanten, wie lokale Medien berichten. Bereits 2021 wurde ein Wildhüter bei einem Angriff tödlich verletzt. Die Art der Waldelefanten, die etwas kleiner sind als ihre Verwandten in der Savanne, ist stark gefährdet. Sie leben vor allem in den Regenwäldern West- und Zentralafrikas.