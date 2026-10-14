Ein Senior, der mit einer Schweizer Reisegruppe unterwegs war, ist seit zehn Tagen unauffindbar. Seine Familie hat einen Privatdetektiv engagiert.

Darum gehts Schweizer Petar Ilic wird seit 4. Oktober vermisst.

In Estepona kehrte er zum Restaurant um und verschwand.

Polizei sucht, Familie engagierte private Detektive.

Yannick Weber Redaktor News

Seit dem Mittagessen am Sonntag, 4. Oktober, hat ihn niemand mehr gesehen: Petar Ilic, ein Schweizer Tourist, der in einer Gruppe an der Costa del Sol Ferien machte, ist wie vom Erdboden verschluckt. Das berichteten zuerst spanische Medien, etwa die Lokalzeitung «Diario Sur».

In Estepona ass die Schweizer Gruppe in einem Restaurant, weniger als einen Kilometer vom Hotel des Vermissten entfernt. Nach dem Essen machte sich Ilic zusammen mit zwei Frauen aus der Gruppe auf den Weg zum Hotel. Auf halber Strecke sagte er, er habe sein Handy im Restaurant vergessen, und kehrte um. Im Restaurant kam er nie an, und ins Hotel kehrte er ebenfalls nicht zurück. Seine Mitreisenden suchten ihn den ganzen Tag und die ganze Nacht, jedoch ohne Erfolg.

Wertvoller Schmuck am Körper

Laut «Diario Sur» hat seine Familie eine Detektei beauftragt, zusätzlich zur Suche der Nationalpolizei. Die Nachfrage in den Spitälern der Gegend blieb ohne Ergebnis. Der Mann leide an keinen psychischen Problemen und ein Verschwinden infolge eines Moments der Orientierungslosigkeit halten seine Angehörigen nicht für wahrscheinlich. Ihrer Ansicht nach ist er nicht freiwillig verschwunden.

Die spanischen Medien beschreiben Ilic als 1,75 Meter gross und schlank, mit kurzen, grauen Haaren. Er spricht Deutsch und Italienisch, aber kein Spanisch. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein schwarzes Lacoste-T-Shirt. Weitere besondere Merkmale: Ilic trägt eine Rolex am Handgelenk, eine Kette, ein Goldarmband und mehrere Ringe.