In einer TV-Reportage erklärt ein deutscher Zöllner an der Schweizer Grenze offen, nach welchen Kriterien er Reisende kontrolliert – und löst damit im Netz eine Debatte über Racial Profiling aus. Blick hat bei den deutschen Behörden nachgefragt.

Darum gehts Ein deutscher Zöllner nennt in einer SWR-Reportage den Migrationshintergrund als Kontrollpriorität

Die Kontrolle einer asiatisch aussehenden Reisenden löst Vorwürfe wegen Racial Profiling aus

Das Hauptzollamt Ulm verneint eine Sonderanordnung und verweist auf die Hilfe für die Bundespolizei

Janine Enderli Redaktorin News

Eine Reportage der SWR-Sendung «Landesschau Baden-Württemberg» sorgt derzeit auf Youtube für hitzige Diskussionen. Ein Kamerateam begleitete dabei deutsche Zollbeamte bei Kontrollen rund um den Bodensee – unter anderem bei der Ankunft einer Fähre aus der Schweiz.

Als die Reisenden das Schiff verlassen, erklärt einer der Beamten vor laufender Kamera, auf wen er sein Augenmerk richtet. Ein Merkmal stehe dabei besonders im Fokus: Der Migrationshintergrund habe «im Moment oberste Kontrollpriorität» – und zwar auf Anordnung des Innenministeriums, wie der Zöllner anfügt.

Man halte zudem gezielt nach Personen Ausschau, die möglicherweise zuvor am Flughafen Zürich gelandet seien, erklärt der Beamte weiter. Kurz darauf hält das Team eine Reisende mit asiatischem Erscheinungsbild an, die einen Koffer bei sich trägt. «Sie kommen vom Flughafen Zürich, nehme ich an?», fragt der Zöllner. Ihr Deutsch sprechender Begleiter winkt ab: Sie habe lediglich Ferien in der Schweiz gemacht und sei nicht direkt aus China eingereist.

«Nicht unbedingt aus Europa»

Auf Nachfrage des TV-Teams begründet der Beamte nochmals ausdrücklich, dass er die Frau wegen ihrer Optik und ihres Gepäcks ausgewählt habe. Es sei klar gewesen, «dass sie jetzt nicht unbedingt aus Europa stammt». In Kombination mit dem Koffer habe dies auf eine Einreise aus einem Drittstaat hingedeutet. Bei der Kontrolle selbst gab es schliesslich nichts zu beanstanden.

In den Kommentarspalten unter dem Video stösst das Vorgehen teilweise auf Kritik. Zahlreiche Nutzer werfen den Beamten vor, vor laufender Kamera sogenanntes «Racial Profiling» zu betreiben – also Menschen ohne konkreten Verdacht aufgrund ihrer äusseren Erscheinung oder vermuteten Herkunft zu kontrollieren. «Hat der gerade vor laufender Kamera gesagt, dass die auf Anordnung des Innenministeriums Racial Profiling betreiben?», kommentiert etwa ein User. Oder: «Vom Innenministerium angeordnet? Gibt es das als offizielles Dokument?»

So ist die Lage

Auf Blick-Anfrage stellt das zuständige Hauptzollamt Ulm klar: «Selbstverständlich überprüfen Zollbeamtinnen und Zollbeamte Reisende stets ohne Ansehen der Person. Das wird auch im Verlauf der 5-teiligen SWR-Serie deutlich.»

Tatsächlich zeigen die weiteren Teile der Dokumentation, dass die kontrollierten Personen auch nach anderen, sachlicheren Kriterien ausgewählt wurden.

«Die aktuelle Besonderheit bei Zollkontrollen an der Grenze und insbesondere an der Fähre Friedrichshafen, wo die Bundespolizei nicht permanent stationiert ist, ist, dass wir im Rahmen der Unterstützung der Bundespolizei (übertragene Aufgabe nach dem Bundespolizeigesetz) angehalten sind, auch Befragungen vor dem Hintergrund der Bekämpfung illegaler Migration (Passkontrollen) durchzuführen.»

Hauptzollamt bedauert «missverständlichen Eindruck»

Eine gesonderte Anordnung gebe es nicht und brauche es auch nicht, da die per Gesetz dem Zoll übertragen sei, so das Hauptzollamt. «Deshalb hat der Zollbeamte diese Besonderheit auch im Film thematisiert», so der Sprecher. «Tatsächlich erfolgte die Auswahl der zu überprüfenden Personen aber unvoreingenommen nach sachlichen Kriterien und im vorliegenden Fall hauptsächlich vor dem Hintergrund einer zollrechtlichen Warenkontrolle. Ich bedauere, dass bei vielen Zuschauern/innen offenbar ein missverständlicher Eindruck entstanden ist.»

Rechtlich bewegen sich Kontrollen an der Grenze in einem heiklen Spannungsfeld: Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz dürfen Zoll- und Grenzbehörden im Grenzraum verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen, um Schmuggel oder illegale Einreisen zu verhindern. Dennoch gilt auch an der Grenze das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot – äussere Merkmale allein dürfen nicht den Ausschlag geben.