Viele der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle sind laut einem US-Berufungsgericht rechtswidrig. Die Schweiz profitiert jedoch nicht von dem Urteil.

Das US-Bundesberufungsgericht hat wichtige Trump-Zölle vorerst ausgesetzt. Das ist ein Schlag gegen die Handelspolitik des US-Präsidenten. Die Schweiz profitiert jedoch nicht von dem Urteil. Foto: Shutterstock

Darum gehts US-Gericht erklärt wichtige Trump-Zölle für rechtswidrig, Entscheidung vorläufig ausgesetzt

Schweiz nicht direkt betroffen, arbeitet an neuem Handelsangebot

39 Prozent Zoll auf Schweizer Exporte seit August 2025 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Das US-Bundesberufungsgericht hat am späten Freitag die wichtigsten Zölle der Trump-Regierung als rechtswidrig erklärt. Das Gericht entschied, dass US-Präsident Donald Trump (79) seine Notstandsbefugnisse zu weit ausgedehnt habe, um die US-Handelspolitik neu zu gestalten.

Das Urteil des Gerichts – ein Berufungsgericht auf Bundesebene mit Sitz in Washington D.C. – bestätigte eine Entscheidung der Vorinstanz, die ein zentrales Element von Präsident Trumps Wirtschaftsagenda untergräbt.

Die Mehrheit der Richter befand, dass der Präsident seine Befugnisse nach einem Gesetz von 1977 – dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – überschritten habe, wie US Medien berichten.

«Reziproke» Zölle

Das Berufungsgericht hat die Entscheidung der Vorinstanz vorerst ausgesetzt und die Zölle in Kraft gelassen, bis es eine endgültige Entscheidung trifft.

Betroffen sind insbesondere die globalen «reziproken» Zölle sowie die Drogenbekämpfungszölle gegen China, Kanada und Mexiko.

Zölle, die auf anderen gesetzlichen Grundlagen wie «Section 232» (nationale Sicherheit) oder «Section 301» (Handel mit China) beruhen, bleiben unberührt.

Schweiz profitiert nicht

Die Schweiz ist von der Entscheidung des US-Bundesberufungsgerichts zu den IEEPA-Zöllen nicht direkt betroffen. Die US-Regierung verhängte am 7. August 2025 einen Zoll von 39 Prozent auf zahlreiche Schweizer Exporte. Dieser Schritt, als Teil der sogenannten «Liberation Day»-Tarife, stellt eine erhebliche Belastung für die Schweizer Exportwirtschaft dar, insbesondere für Branchen wie Maschinenbau, Uhrenindustrie, Pharmazeutik und Lebensmittel. Im Vergleich dazu gelten für die EU und das Vereinigte Königreich deutlich niedrigere Sätze von 15 respektive 10 Prozent.

Für pharmazeutische Produkte gelten besondere Ausnahmeregelungen: Diese unterliegen weiterhin einem separaten globalen Einfuhrzoll, der unabhängig von den 39 Prozent Zöllen ist. Diese Ausnahme basiert auf einer laufenden US-Untersuchung, die prüft, ob importierte Arzneimittel ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen.

Die Schweizer Regierung arbeitet derzeit an einem neuen Handelsangebot an die USA, das unter anderem erhöhte Verteidigungsausgaben und erweiterten Zugang für US-Energieunternehmen umfasst, um die Zölle zu reduzieren.

Oberstes Gericht

Der US-Zollstreit könnte vor den Obersten Gerichtshof der USA gehen. Parallel laufen weitere Klagen gegen Trumps Zollpolitik.

Bereits im Mai hatte ein Bundesgericht in den USA fast alle von der US-Regierung verhängten Zölle für rechtswidrig erklärt. Die US-Regierung legte umgehend Berufung ein. Daraufhin hob ein Berufungsgericht die Blockade fast aller Zölle vorerst auf.

Es ist zu beachten, dass die US-Regierung weiterhin Zölle unter anderen Rechtsgrundlagen verhängen kann, die von diesem jüngsten Urteil nicht betroffen sind.