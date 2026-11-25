In Schweinfurt (D) ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen sieben Jugendliche. Sie sollen eine heute 13-jährige Schülerin über mehr als ein Jahr hinweg wiederholt missbraucht haben.

Darum gehts Sieben Jugendliche sollen eine heute 13-Jährige in Schweinfurt über ein Jahr lang missbraucht haben

Laut Polizei sind die Beschuldigten sechs Syrer und ein Deutscher im Alter von 16 bis 18 Jahren

Sechs Verdächtige wurden vorläufig festgenommen und sind vorerst wieder frei, Beweismittel werden ausgewertet

Marian Nadler Redaktor News

Sieben Jugendliche sollen eine heute 13-jährige Schülerin über einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten immer wieder missbraucht haben. Die Taten sollen sich in der süddeutschen Stadt Schweinfurt zugetragen haben. Wie «Bild» unter Berufung auf die Polizei berichtet, handelt es sich bei den Tatverdächtigen um sechs Syrer und einen syrisch-deutschen Staatsbürger im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen.

Das Mädchen soll zwischen Anfang 2025 und April 2026 ein echtes Martyrium durchgestanden haben. Am vergangenen Donnerstag seien die Wohnungen von sechs Beschuldigten durchsucht worden, schreibt «Bild» weiter. Sie wurden vorläufig festgenommen, blieben aber vorerst auf freiem Fuss.

Die Ermittler werten nun mögliche Beweismittel aus. Einer der Verdächtigen soll gemäss Polizeimeldung eine «Vorbeziehung» mit dem Opfer geführt haben. Was das konkret bedeutet, ist nicht bekannt.