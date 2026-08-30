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Schuss- und Stichverletzungen
Sieben Verletzte nach Gewalttat in Hessisch Oldendorf

Eine Bluttat erschüttert Hessisch Oldendorf im deutschen Bundesland Niedersachsen.
Publiziert: 30.08.2026 um vor 37 Minuten
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Zum Grosseinsatz der Polizei in Niedersachsen gibt es noch keine aktuellen Bilder.
Foto: IMAGO/Herrmann Agenturfotografie

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sieben Verletzte nach Gewalttat am Sonntagabend in Hessisch Oldendorf
  • Täter rammten Opfer mit Autos und nutzten Messer sowie Schusswaffen
  • Zwei Verdächtige verhaftet, Polizei sieht keine Gefahr für die Öffentlichkeit
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Gabriel KnupferRedaktor News

Blutige Auseinandersetzung in Hessisch Oldendorf südwestlich von Hannover (D): Bei einer Gewalttat wurden am Sonntagabend mindestens sieben Menschen verletzt.

Die teilweise schwerverletzen Opfer hatten Stich- und Schussverletzungen, berichtet das Portal Focus online. Auch hätten die Täter mehrere Personen mit Autos angefahren und verletzt.

Die Polizei verhaftete zwei Verdächtige. Laut den Ermittlern kannten sich die mutmasslichen Täter und Opfer. Die Polizei zeigt im Zusammenhang mit der Tat erhöhte Präsenz im Bereich des Krankenhauses im nahen Hameln.

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