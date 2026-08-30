Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sieben Verletzte nach Gewalttat am Sonntagabend in Hessisch Oldendorf

Täter rammten Opfer mit Autos und nutzten Messer sowie Schusswaffen

Zwei Verdächtige verhaftet, Polizei sieht keine Gefahr für die Öffentlichkeit

Gabriel Knupfer Redaktor News

Blutige Auseinandersetzung in Hessisch Oldendorf südwestlich von Hannover (D): Bei einer Gewalttat wurden am Sonntagabend mindestens sieben Menschen verletzt.

Die teilweise schwerverletzen Opfer hatten Stich- und Schussverletzungen, berichtet das Portal Focus online. Auch hätten die Täter mehrere Personen mit Autos angefahren und verletzt.

Die Polizei verhaftete zwei Verdächtige. Laut den Ermittlern kannten sich die mutmasslichen Täter und Opfer. Die Polizei zeigt im Zusammenhang mit der Tat erhöhte Präsenz im Bereich des Krankenhauses im nahen Hameln.