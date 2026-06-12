Schiesserei in Texas – mindestens ein Toter, elf Verletzte

Am Freitagmorgen lokaler Zeit ist es in der Stadt Midland in Texas zu einer Schiesserei gekommen. Mindestens elf Personen wurden verletzt, eine Person ist ums Leben gekommen. Der Schütze verstarb später.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In der Stadt Midland in Texas ereignete sich am Freitagvormittag lokaler Zeit eine Massenschiesserei. Wie lokale Medien berichten, sollen gegen 8.08 Uhr Ortszeit mehrere Schüsse gefallen sein. Wie Sheriff Mike Griffis aus Ector County gegenüber dem Nachrichtenportal Your Basin angab, hatte sich der Verdächtige in einem Gebäude in der Nähe der Tierklinik Tall City Vet Clinic, der Autowerkstatt All American Collision und des Victorian Inn im Südosten der Stadt verbarrikadiert.

Bürgermeisterin Lori Blong hat mittlerweile insgesamt elf Opfer der Schiesserei bestätigt. Mindestens eine Person ist ums Leben gekommen. Neun Opfer werden im Midland Memorial Hospital behandelt; vier werden noch operiert und fünf sind derzeit stabil, teilte das Krankenhaus dem CBS-Sender KOSA mit.

Behörden bestätigen Tod des Schützen

Einige Stunden später gab die Bürgermeisterin den Tod des Schützen bekannt. Wie der Tatverdächtige ums Leben kam, ist derzeit noch unklar. Auch das Motiv hinter der Schiesserei ist noch nicht bekannt.

Zeitweise war das Gebiet abgesperrt worden. Der Polizeichef von Midland, Greg Snow, teilte auf Facebook mit: «Gepanzerte Einheiten wurden eingesetzt, und Partnerbehörden unterstützten die Massnahmen». Midland liegt in Westtexas, etwa auf halber Strecke zwischen Fort Worth und El Paso.