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Schüsse nach Verhaftung von Drogenboss Chapo Isidro
Feuer und Schüsse
Nach der Verhaftung kommt es zu Ausschreitungen
in der mexikanischen Stadt Guasave gelang es mexikanischen Spezialkräften den vom FBI gesuchten Drogenboss «Chapo Isidro» zu verhaften. In der Folge kam es im Ort zu Ausschreitungen.
Publiziert: 13:55 Uhr
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