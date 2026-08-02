Schock in Twin Falls im US-Bundesstaat Idaho: Schüsse in einem Fast-Food-Restaurant forderten am Samstag drei Tote, darunter den Angreifer, und sieben Verletzte. Augenzeugen berichten von Panik und chaotischen Zuständen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drei Tote und sieben Verletzte nach Schüssen in In-N-Out Burger, Idaho

Angreifer schoss willkürlich um sich, wurde später unter den Toten gefunden

Twin Falls: Stadt mit 56'000 Einwohnern, Angriff am 1. August

Mattia Jutzeler Redaktor News

Unübersichtliche Situation in der Stadt Twin Falls im US-Bundesstaat Idaho. Ein junger Mann soll in einem brandneuen Laden der Fast-Food-Kette In-N-Out Burger plötzlich das Feuer eröffnet haben. Die Schüsse fielen am Samstagnachmittag um 14 Uhr Ortszeit. Das Restaurant befindet sich in einem Einkaufszentrum in der 56'000-Einwohner-Stadt.

Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AP-News, dass drei Menschen bei dem Angriff gestorben sind. Unter den Toten sei auch der mutmassliche Angreifer. Sieben weitere Menschen seien verletzt worden. Einige der Verletzten befänden sich in kritischem Zustand.

Polizeichef berichtet von «chaotischen Szenen»

Fotos und Videos auf den sozialen Medien zeigen den Angriff. Panische Menschen rennen aus dem Restaurant. Auf einigen Aufnahmen ist auch der mutmassliche Angreifer mit einem Gewehr zu sehen.

«Man merkte, dass er in Panik geriet. Er war alles andere als ruhig und gefasst», so beschrieb ein Augenzeuge gegenüber der «New York Times» den Schützen. «Er rannte herum, schwang sein Gewehr hin und her und schoss dabei.» Der Angreifer habe willkürlich um sich geschossen. Der zuständige Polizeichef berichtete ebenfalls von «sehr chaotischen Szenen».

Einer Augenzeugin zufolge startete der Angriff in der Küche des Restaurants. Mindestens ein Angestellter soll sich bei dem Vorfall verletzt haben. Die Augenzeugen werden am Sonntag auch von der Polizei befragt, um den Hergang der Tat zu klären.